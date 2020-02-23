Без контакту з людьми: в Китаї назвали новий спосіб передачі коронавірусу

Китайські вчені підтвердили фекально-оральний механізм передачі коронавірусу.

Як передає Bloomberg, інфекція залишається в фекальних масах хворих і може разом з потоками повітря переноситься на значні відстані, таким способом заражаючи інших людей.

Також вірус може потрапляти в системи каналізації. Передбачається, це може пояснювати, чому на круїзному лайнері Diamond Princess заразилося так багато людей.

При цьому поки що не встановлено, як довго вірус може вижити поза організмом.

коронавірус pravda.com.ua

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