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/ Пульмонологія

Без контакту з людьми: в Китаї назвали новий спосіб передачі коронавірусу

1.5т
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Китайські вчені підтвердили фекально-оральний механізм передачі коронавірусу.

Як передає Bloomberg, інфекція залишається в фекальних масах хворих і може разом з потоками повітря переноситься на значні відстані, таким способом заражаючи інших людей.

Також вірус може потрапляти в системи каналізації. Передбачається, це може пояснювати, чому на круїзному лайнері Diamond Princess заразилося так багато людей.

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При цьому поки що не встановлено, як довго вірус може вижити поза організмом.

коронавірус

коронавірус

pravda.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, в США викрили Росію в розпалюванні паніки навколо коронавируса. У Москві вже зухвало відреагували на звинувачення.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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Тарас Бор
Тарас Бор
Шо,на круизном лайнере кушали гуано?
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