Банани і коронавірус: інфекціоніст спростував найпопулярніший фейк

Істерія в Україні через нібито заражені коронавірусом 2019 nCoV банани – всього лише нагнітання ситуації.

Як пояснив лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко, ці домисли не мають жодних підтверджень, пише The Village. "Це нереально", – підкреслив медик.

"Немає даних, що цей вірус передається контактним шляхом... Навіть якщо таке припустити, то в середньому вірус може зберігатися у живому середовищі протягом трьох днів", – пояснив він.

Банани не заражені коронавірусом

Те ж саме стосується і товарів із Китаю, говорить Пономеренко.

"В Україну їх доставляють мінімум 10 днів. Тому це нереально, що вірус може передатися через посилку", – сказав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6062, загинули вже 134 людини. Як зазначає Національна комісія охорони здоров'я Китаю, більше 9,2 тис. осіб у Китаї мають симптоми зараження, проте їх діагноз поки не підтверджений. У карантині знаходяться ще майже 60 тис. місцевих жителів.

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