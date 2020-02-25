У Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки зараження смертельним коронавірусом.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив про першого зараженого після засідання кризового штабу з протидії поширенню захворювання, передає РІА Новини.

"Перший випадок коронавірусу виявлено в Загребі, в лікарні Доктор Фран Михайлевич. Йдеться про молоду людину і легку форму захворювання. Він зараз в хорошому стані", – повідомив чиновник.

Коронавірус в Європі

Пленкович додав, що в країні прийняли нові заходи для обмеження поширення вірусу. Так, людей, що прибувають з Італії, Китаю і Південної Кореї ставлять під медичний нагляд аж до самоізоляції. Під підозрою перебували сім пацієнтів.

Також в австрійській провінції Тіроль підтвердили два перші випадки захворювання коронавірусом в країні. У обох заражених зафіксована невелика температура. Відомо, що один з них родом з Ломбардії, Італія. На даний момент вони знаходяться в інфекційному відділенні клініки Інсбрука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже семеро людей загинули в результаті зараження COVID-19.

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