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/ Пульмонологія

Аваков показав вертоліт для транспортування хворих на коронавірус. Фото

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков показав, як виглядає санітарний вертоліт Мі-8, на якому будуть перевозити потенційних хворих коронавірусом COVID-2019.

Вертоліт поступив на цілодобове чергування до Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті МВС (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Санітарний вертоліт Мі-8

Санітарний вертоліт Мі-8

mvs.gov.ua

Він обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, в якому фіксується капсула під час польоту.

Санітарний вертоліт Мі-8

Санітарний вертоліт Мі-8

mvs.gov.ua

Аваков зауважив, що цей Мі-8 брав участь в миротворчих операціях ООН. Востаннє це було в Малі. Екіпаж і персонал вертольота складається з команди медиків, які пройшли спеціальну підготовку.

Санітарний вертоліт Мі-8

Санітарний вертоліт Мі-8

mvs.gov.ua

"Ці люди працювали під час епідемії Ебола – виконували роботи з евакуації хворих і проводили рятувальні операції. За один рейс вертоліт може взяти 4-6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1,2 тисячі кілометрів, тобто по всій території нашої країни", – зазначив міністр.

Санітарний вертоліт Мі-8

Санітарний вертоліт Мі-8

mvs.gov.ua

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус не омине Україну, проте панікувати з цього приводу не варто.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Київ
Теги
ГосЧС Міністерство внутрішніх справ України
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не смешите хоть))))один вертолет на 30лямов народу))))))для депутатов наверное держит и министров)))
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