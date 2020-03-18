Арбідол рятує від коронавірусу? Черговий фейк охопив мережу

На тлі масового ажіотажу, пов'язаного з коронавірусом COVID-19, в мережі в геометричній прогресії зростає кількість фейкової інформації: то просять вікна зачинити, "бо літатимуть вертольоти і розбризкуватимуть ліки для дезінфекції", то "батьків саджатимуть на 2 роки за те, що діти на вулицю виходять" тощо. Але найбільш підступні – активна реклама всіляких препаратів, що нібито здатні врятувати від коронавірусної інфекції завдяки своєму "унікальному складу ледь не на основі екстракту цвіту папороті, рога єдинорога й молочного зуба димчастого дракона".

Це все стьоб, звісно ж, виробники подібних ліків розповідають про свої "дітища" цілком переконливо, і тільки ретельно дослідивши, можна зрозуміти, що це повна маячня, придумана з однісінькою метою – зрубати побільше бабла на людях, охоплених панікою.

Зі "свіженьких" вкидань маркетологів – "диво-ліки від коронавірусу "Арбідол", за яким нібито ганяються італійці та обурюються, що цієї чарівної пігулки не купити в їхній країні.

Скажу одразу – маячня. І єдині, кому можна поаплодувати (а після – притягнути до відповідальності) – рекламники, які хвацько розпіарили цей препарат, користуючись, так би мовити, випадком.

Ліки, за яким нібито ганяються італійці Страна

Отже, що ж не так з "Арбідолом" і чому не варто вірити рекламі? Відразу варто зазначити, що препарат проігнорувала Всесвітня організація охорони здоров'я, яка ніколи навіть не розглядала його як противірусний лікарський засіб, а FDA (відомство, яке контролює якість ліків у США) просто відмовилося його реєструвати.

І все це не через примхливість цих найавторитетніших організацій охорони здоров'я. Просто не існує доказів ефективності цього препарату. Дослідження, звісно ж, проводилися, в Китаї в 2004 році. Але результати цих клінічних випробувань виявилися непереконливими: з 230 учасників жоден не зізнався, що "Арбідол" вчинив на його ГРВІ якийсь лікувальний вплив, тобто внаслідок застосування препарату був відсутній будь-який терапевтичний ефект.

Також дослідження проводилося і в Росії, де, власне, цей препарат і виробляють. Однак і тут всі старання зазнали фіаско: результати були висміяні організацією Кокранівського товариства – авторитетною спільнотою з 37 тисячами лікарів, що працюють в 130 країнах світу, і тих, хто вивчає докази ефективності медичних технологій і ліків.

Тож у підсумку всіх цих потуг "Арбідол" так і не вдалося пропхати на фармацевтичний ринок країн, де керуються тільки суворими доказами ефективності тих чи інших методів лікування, отриманих через рандомізовані контрольовані клінічні дослідження.

Тому, друзі, знімайте "броню", припиняйте вірити в казки про чарівні пігулки та йдіть мити руки – це більш надійний засіб профілактики коронавірусу, ніж всякі арбідоли й інші пустушки.

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