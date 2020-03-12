Аптечка на карантин: якими ліками варто запастися

Незважаючи на те, що в Україні офіційно підтверджено тільки один випадок інфікування коронавірусом COVID-19, влада ухвалила рішення про введення в країні карантину з 12 березня. Ряд експертів стверджує, що такі заходи введені з метою запобігти масовому зараженню серед населення (мовляв "краще перепильнувати, ніж недопильнувати"), а хтось вважає, що насправді коронавірусом заразилися набагато більше людей і не в одному регіоні, а реальні дані просто замовчують.

У будь-якому випадку, варто спиратися на офіційну статистику, а не на домисли і припущення. І оскільки масових випадків інфікування немає, карантин діє в "лайт-версії" (в порівнянні з іншими країнами, наприклад, з Китаєм, де на час карантину люди були тотально обмежені в пересуванні і т.д.): призупинено навчальний процес, заборонені масові заходи, спортивні події і т.д.

При хронічних хворобах подкорректируйте призначення

Незважаючи на відсутність обмежень в пересуванні, медики радять бути готовими до більш серйозного сценарію. Зокрема, пацієнтам, у яких найбільше ризиків заразитися COVID-19 і важко переносити хворобу (літнім людям і тим, хто страждає від різних хронічних захворювань), максимально обмежити в епідперіод своє перебування в людних місцях (у магазинних і аптечних чергах, в коридорах під кабінетами і т.д.).

Крім того, пацієнтам, які регулярно приймають препарати для підтримки здоров'я (як при гіпертонії, атеросклерозі, діабеті, астмі та інших хронічних хворобах), радять звернутися до свого лікаря і проконсультуватися з приводу корекції призначень на період вірусного розгуляю. Також експерти рекомендують заздалегідь запастися необхідними ліками (на дві-три тижні вперед) на випадок, якщо вірус добереться до вашого населеного пункту, і вам буде дуже небажано "лізти на рожен", вибираючись в аптеку за черговим поповненням аптечки.

Домашня аптечка повинна бути наповнена завжди Мама Доктор

Перевірте загальну аптечку

Варто перевірити і при необхідності поповнити вміст своїх домашніх аптечок і тим, для кого COVID-19 несе найменше загрози. По-перше, знову ж таки, для того, щоб в разі необхідності не йти в аптеку, де є всі шанси зустрітися із зараженою людиною (нагадаємо, що коронавірус за симптомами схожий з ГРВІ та при легкій формі його не відрізниш від застуди, а значить такий пацієнт з величезною часткою ймовірності піде в аптеку за "аскорбінкою і парацетамолом" сам). А по-друге, щоб самому нікого не заражати в разі прояву будь-яких симптомів у вас.

Отже, якщо у вас немає особливих призначень, в домашній аптечці завжди повинні зберігатися:

– Жарознижуюче (парацетамол, ібупрофен, аспірин);

– Спазмолітик;

– Сорбент;

– Антигістамінний засіб (лоратадин, хлоропірамін і т.д.);

– Препарат від діареї (лоперамід, ніфуроксазид і т.д.);

– Антисептик (хлоргексидин, спирт і т.д.);

– Ранозагоювальний засіб (пантенол, левомеколь та ін.);

– Засіб від закладеності носа (ксилометазолін, оксиметазолін і т.д.);

– Препарат від болю в горлі (на основі бензидаміну гідрохлориду, деквалінію хлориду і ін.);

– Перев'язувальні матеріали (бинт, лейкопластир і т.д.).

При цьому варто все-таки не забувати, що при ризиках розвитку важких ускладнень від коронавіруса, самолікуванням в разі появи симптомів займатися не можна. При будь-яких підозрах необхідно звернутися медичний заклад, пройти необхідні тести і сумлінно виконувати призначення лікаря.

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