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/ Пульмонологія

Який антисептик врятує від коронавірусу: медики дали важливу пораду

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Знезаражувальні засоби для рук ефективніше справляються з новим типом коронавірусу COVID-19, якщо вміст етанолу або пропанолу в них становить 30%.

Такого висновку дійшли вчені з Німеччини та Швейцарії. Результати своїх досліджень вони виклали в доповіді, опублікованій порталом bioRxiv.

Так, згідно з документом "Посібник із гігієни рук в охороні здоров'я" Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує два розчини на основі спирту для дезінфекції рук, щоб знизити поширення патогена COVID-19 і його здатність інфікувати.

Який антисептик врятує від коронавірусу: медики дали пораду

Який антисептик врятує від коронавірусу: медики дали пораду

Однак ці рекомендації раніше не були перевірені і ґрунтувалися на досвіді боротьби з іншими типами коронавірусів, такими як близькосхідна лихоманка MERS і атипова пневмонія SARS.

"Щоб оцінити, чи є дезінфікуючі засоби на спиртовій основі ефективними для інактивації COVID-19, ми перевірили різні концентрації двох препаратів, рекомендованих ВООЗ, а також розчини на основі етанолу та ізопропанолу на їх віруліцидну (дезінфікуючу – Ред.) дію", – відзначили вчені.

Результати дослідження показали, що спиртові розчини "ефективні для інактивації вірусу через 30 секунд за мінімальної фінальної концентрації етанолу або ізопропанолу в 30%". Медики додали, що новий коронавірус може бути ефективно інактивований обома рекомендованими ВООЗ засобами, в яких вміст спирту вище 75%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти з'ясували, що для найбільш ефективного очищення варто обов'язково використовувати мило і мити руки не менше 30 секунд, приділяючи увагу різним ділянкам.

ВООЗ також опублікувала рецепт антисептика в домашніх умовах.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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