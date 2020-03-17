Антисептик може нашкодити: лікарі попередили про ризики

Занадто часте застосування антисептика може як захистити від вірусів, так і завдати шкоди здоров'ю або викликати побічні ефекти.

Як повідомляють "Факти", захоплення антисептиком може пошкодити шкіру рук.

"Антисептики дратують поверхню шкіри. До їх складу входить спирт, який сушить шкіру. Через це можуть з'являтися мікротріщини, які не що інше, як вхідні ворота для бактерій. Якщо у людини від природи суха шкіра, їй це буде неприємно і навіть шкідливо", – розповіла дерматолог Наталія Подколзіна.

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Також під час частого використання антисептика у вигляді спрею можна пошкодити слизові носа і горла.

"У слизових носа і горла є захисний шар. Його легко пошкодити, після чого він стає вразливим для різних вірусів і бактерій", – пояснив інфекціоніст Вадим Арістов.

Крім того, антисептик може викликати алергію, адже в складі його рідини не тільки дезінфектанти, а й інші консерванти.

До всього цього після частого використання антисептика може виробитися непотрібна звичка. Це призведе до того, що людина буде використовувати його, коли потрібно і коли не потрібно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 99% звичайних масок в Україні не захищають від вірусів.

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