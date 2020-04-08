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/ Пульмонологія

Анестезіолог розкритикував ідею з відновленням виробництва ШВЛ на українському заводі

5.6т
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Апарати штучної вентиляції легенів "БРИЗ", які можуть почати виробляти на Київському державному заводі "Буревісник", не зможуть повною мірою допомогти в боротьбі проти COVID-19.

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Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив президент Асоціації анестезіологів України, професор і головний спеціаліст МОЗ зі анестезіології Сергій Дубров. Він вважає "БРИЗ" несучасним рішенням, так як його виробляли ще 20-25 років тому і за ці роки ніяк не вдосконалювали.

"У той час апарат був непоганий, але медицина не стоїть на місці. А "Буревісник", на жаль, стоїть. Тих параметрів вентиляції, які повинні забезпечити потреби пацієнта з COVID-19 і важким ураженням легень, апарат "БРИЗ", м'яко кажучи, не може задовольнити", – розповів Дубров.

Сергій Дубров

Сергій Дубров

Головною проблемою є відсутність інтелектуальних режимів, які могли б регулювати рівень вентиляції, в залежності від стану пацієнта. Єдине заради чого потрібно відновлювати потужності "Буревісника, на думку лікаря – для сервісного обслуговування існуючих апаратів.

Директор компанії, яка взялася за актуалізацію і "оцифровку" існуючої проектної документації апарату "БРИЗ", Євген Кожуховский розповів, що нову версію для боротьби з епідемією створювати немає сенсу. Мовляв, на її розробку піде мінімум рік, а то і більше. Проте, в перспективі така можливість розглядається.

Євген Кожуховский

Євген Кожуховский

Як повідомляв OBOZREVATEL, не всі апарати штучної вентиляції легенів підходять для хворих коронавірусів в критичному стані.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Мир Миру
Мир Миру
Державне підприємство є, а держзамовлення у нього немає. І як уряд збирається збільшувати кількість робочих місць? "Позичте очі у Сірка".
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