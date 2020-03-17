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/ Пульмонологія

Американських військових з коронавірусом лікуватимуть експериментальним препаратом Gilead

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Управління по меддослідженням і розробкам армії США схвалив тестування препарату ремдесівір (remdesivir) фармконцерну Gilead на військовослужбовцях, інфікованих коронавірусом COVID-19. У лютому "добро" на клінічні дослідження дало FDA.

Відомо, що препарат розроблявся для боротьби з лихоманкою Ебола, проте ліки не показали ефективності проти даної хвороби, повідомляє Geneonline. Пізніше препарат показав позитивні результати при терапії коронавірусних інфекцій типу SARS і MERS.

Відзначається, що Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) завершив клінічні дослідження препарату, ще два дослідження вже проводяться в Китаї.

Бригадний генерал Майкл Теллі заявив, що впевнений в успіху розробок ліків і вакцин проти COVID-19.

Крім того, Пол Фрідріхс, бригадний генерал ВПС США, вважає, що ліки для терапії нової коронавірусної інфекції з'являться раніше, ніж вакцина.

Як відомо, над розробкою вакцини для неінфікованих коронавірусом працює оборонна промисловість Сполучених Штатів. Науково-дослідний інститут Сухопутних військ імені Уолта Ріда і Управління з медичних досліджень і розробок Армії США вже дали старт доклінічним дослідженням.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які прогнози по коронавірусу дають експерти.

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Коронавірус
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