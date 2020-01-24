Як не заразитися коронавірусом від посилки з AliExpress: лікарка дала поради

Лікарка-ревматологиня, сімейна лікарка Людмила Смоліна заявила, що небезпеку передачі коронавірусу 2019-nCoV за допомогою пошти, зокрема сервісу AliExpress, слід "віднести до здогадок і припущень".

Втім, щодо посилок можна застосовувати додаткові заходи безпеки. Про це вона розповіла MedOboz.

Коментуючи версію, висловлену російським вірусологом Михайлом Щелкановим про те, що 2019-nCoV може передаватися через товари, замовлені на AliExpress, експертка зазначила, що ця версія має право на існування. "У тваринному світі, до того, як він мутував, цей вірус передавався фекально-орально. Тому можна припустити, що подібний механізм передачі можливий і в людському світі".

Коронавірус може передаватися з посилками

Як додатковий захід безпеки Смоліна порекомендувала частіше згадувати про елементарні правила гігієни і дезінфекції, особливо про необхідність часто мити руки.

За її словами, вміст посилок бажано дезінфікувати, якщо є така можливість. Наприклад, "якщо річ можна вимити з милом чи випрати, її треба вимити чи випрати. Якщо вона може бути піддана термічній обробці, це потрібно зробити", – порекомендувала лікарка. "Цим ми будемо себе захищати не тільки від коронавірусу, але й від інших збудників", – зауважила вона.

Водночас медичка визнала, що наразі 2019-nCoV недостатньо вивчений. Зокрема, невідомо, "наскільки вірус стійкий до холодних і теплих температур, наскільки він стійкий до середовища перебування поза господарем".

Додамо, що лікарі пояснили, що звичайні медичні маски на обличчі не захищають від вірусів або бактерій, які переносяться по повітрю. Однак маски знижують ризик потрапляння вірусу через чхання або кашель.

Як писав OBOZREVATEL, завідувач лабораторії вірусології ФНЦ біорізноманіття наземної біоти Східної Азії ДВО РАН Михайло Щелканов не виключив, що коронавірус може передаватися через поштові відправлення. "Маленькі краплинки з вірусом, які утворюються під час кашлю та чхання, осідають на предметах побуту, і людина, торкаючись до них, цілком може заразитися", – сказав він.

Провідна лікарка-інфекціоністка України Ольга Голубовська допустила, що коронавірус 2019-nCoV може передаватися через предмети, зокрема за допомогою пересилань AliExpress.

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