Актемра, або тоцилізумаб: що відомо про "диво-ліки" від коронавірусу

Напередодні на весь світ пролунала новина, що в Італії знайшли ефективні ліки від коронавірусу COVID-19. Так, повідомляється про позитивний результат лікування чотирьох "важких" пацієнтів із коронавірусною інфекцією препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцилізумаб" (Tocilizumab).

"Тоцилізумаб – це не препарат, а лікарська речовина, торгова назва препарату – "Актемра". І цей засіб абсолютно не новий, як пишуть деякі джерела, а на ринку вже більш як 15 років, і виробляє його компанія Hoffmann-La Rochе", – пояснив лікар Віктор Литвиненко.

Як відомо, "Актемра" належить до групи імунодепресантів, що застосовуються в лікуванні ревматичних захворювань суглобів. Згідно з результатами досліджень, згадана речовина здатна гальмувати опосередковані сигнали деяких рецепторів, блокуючи прозапальні цитокіни.

Актемра (або тоцилізумаб), яка "підірвала" інтернет Аптека Цюріх

Характерно, що препарат не можна застосовувати на тлі активних інфекційних хвороб, у поєднанні з інгібіторами ФНО, в разі підтвердженої гіперчутливості до компонентів тоцилізумабу.

"Що стосується позитивного ефекту від застосування "Актемри" (Tocilizumab) в разі коронавірусної інфекції – я вважаю, що це більше індивідуальний випадок. Не думаю, що в Китаї не скористалися б такою можливістю випробувати засіб і активно використовувати в лікуванні, якби він насправді був настільки ефективний. Особливо зважаючи на те, що ці ліки недорогі й доступні", – підсумував експерт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Італії почали лікувати пацієнтів із COVID-19 протиревматоїдним препаратом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!