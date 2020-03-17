Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

99% звичайних масок в Україні не захищають від вірусів: розкриті гнітючі факти

2.8т
Читати матеріал російською

Звичайні тришарові маски, які продаються в Україні, взагалі не захищають від вірусів.

Про це повідомив у Facebook блогер і бізнесмен Олексій Давиденко, який займається торгівлею товарами медичного та ортопедичного призначення. Він розповів, що 16 березня був на зустрічі великого медичного бізнесу з прем'єр-міністром України.

"Під час зустрічі єдиний виробник масок в Україні чесно зізнався всім, що 99% звичайних (таких блакитних) тришарових прямокутних масок, що продаються зараз в Україні, ні від чого не захистять. Це бутафорія – не більше", – написав Давиденко.

99% звичайних масок в Україні не захищають від вірусів: розкриті гнітючі факти

pixabay.com

За його словами, тришарова маска даного виду і міжнародного стандарту повинна всередині обов'язково мати спеціальну мембрану, яка власне і зупиняє 95% мікробів.

"Дані мембрани в Україні ніхто взагалі не виробляє, сировини цього немає – а імпортна мембрана закінчилася і її немає. Від слова – взагалі", – підкреслив блогер.

Він додав, що захисні маски респіраторного типу допоможуть краще, але якщо утриматися від відвідування публічних місць і постійно дезінфікувати і захищати руки – це буде значно ефективніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з інтенсивним поширенням коронавірусу COVID-19 лікарі та вчені запропонували ряд профілактичних заходів, які допоможуть уберегтися від зараження. Зокрема, експерти рекомендують одягати захисні медичні маски в погано вентильованих місцях масового скупчення людей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини