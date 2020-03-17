99% звичайних масок в Україні не захищають від вірусів: розкриті гнітючі факти

Звичайні тришарові маски, які продаються в Україні, взагалі не захищають від вірусів.

Про це повідомив у Facebook блогер і бізнесмен Олексій Давиденко, який займається торгівлею товарами медичного та ортопедичного призначення. Він розповів, що 16 березня був на зустрічі великого медичного бізнесу з прем'єр-міністром України.

"Під час зустрічі єдиний виробник масок в Україні чесно зізнався всім, що 99% звичайних (таких блакитних) тришарових прямокутних масок, що продаються зараз в Україні, ні від чого не захистять. Це бутафорія – не більше", – написав Давиденко.

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За його словами, тришарова маска даного виду і міжнародного стандарту повинна всередині обов'язково мати спеціальну мембрану, яка власне і зупиняє 95% мікробів.

"Дані мембрани в Україні ніхто взагалі не виробляє, сировини цього немає – а імпортна мембрана закінчилася і її немає. Від слова – взагалі", – підкреслив блогер.

Він додав, що захисні маски респіраторного типу допоможуть краще, але якщо утриматися від відвідування публічних місць і постійно дезінфікувати і захищати руки – це буде значно ефективніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з інтенсивним поширенням коронавірусу COVID-19 лікарі та вчені запропонували ряд профілактичних заходів, які допоможуть уберегтися від зараження. Зокрема, експерти рекомендують одягати захисні медичні маски в погано вентильованих місцях масового скупчення людей.

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