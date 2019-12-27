"Зупиніться!" Супрун дала пораду, як не зійти з розуму від успішних підсумків року в соцмережах

Колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун дала пораду, як підбивати підсумки року безпечно для свого ментального здоров'я.

А також розповіла, як провести свята комфортно. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Вам здається, що ваші досягнення – ніщо порівняно з досягненнями ваших друзів у фейсбуці. Зупиніться, вдихніть глибоко, видихніть. Воно того не варте", – написала Супрун.

За її словами, часом те, що люди називають "невдалим роком", насправді є поштовхом до зміни парадигм. А саме кризові, сповнені негативних емоцій і травматичного досвіду часи змушують нас глибше зануритися в себе і подумати: "Що ж мене насправді цікавить у цьому житті? Чого дійсно хочу я, а не мої близькі, друзі або родичі? Якими є мої внутрішні бажання?".

Лікарка розповіла, як провести свята комфортно Колаж

"Стан щастя і задоволення розслабляє, стан розчарованості – спонукає до дій. Тому його можна сприймати як дуже непростий, але подарунок. Якщо людина зможе ним скористатися – тобто зробити внутрішні висновки – якість її життя зміниться колосально", – зазначила лікарка.

Ексчиновниця розповіла, що підводити підсумки року варто, тільки якщо ви цього дійсно хочете. Це може бути непростою роботою з переосмислення свого життя, призначена для кращого розуміння того, де ви зараз перебуваєте, куди хочете йти далі і плануєте щось міняти. Зовсім необов'язково прив'язувати її до свята – Нового року, Різдва або будь-яких інших, таким чином підвищуючи стрес від суспільних очікувань. Можливо, підведення підсумків краще перенести на більш спокійний час.

"Якщо ж ви дійсно маєте внутрішній поклик подивитися на своє життя в ретроспективі і зрозуміти, що у вас сталося за цей проміжок часу, – спробуйте це зробити дійсно усвідомлено. Не варто витягати з ящика список торішніх планів і з сумом усвідомлювати, що чогось не встигли виконати", – переконує Супрун.

Вона порекомендувала звернути увагу на свої навіть найменші досягнення – саме вони створили вас нового, яким ви є сьогодні. А також подумати про речі, які надихали вас протягом всього року, про людей, які були з вами поруч.

"Замість того, щоб намагатися згадати досягнення "такі, як у стрічці Фейсбук", дайте собі відповіді на такі питання. Вони не знецінюють ваш досвід, а, навпаки, роблять його унікальним", – написала Супрун.

Коли підсумки підбито, лікарка рекомендує подумати про те, як би ви хотіли провести ці свята. Тому якщо для вас посиденьки перед телевізором, сімейне застілля або тривалий сон вранці першого січня не є атрибутами Нового року, дозвольте собі зламати систему.

"Святкуйте на самоті, закутавшись у плед і згадуючи найприємніші моменти року. Святкуйте з друзями, граючи в твістер або кидаючись сніжками. Святкуйте з незнайомими людьми під ялинкою на головній площі міста. Або ж таки не святкуйте взагалі, якщо вам так хочеться", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в. о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що "цукерки – один із найгірших подарунків дітям" на зимові свята.

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