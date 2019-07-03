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/Психологія

Знеболює! Супрун заявила про користь лайки для здоров'я

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун їдко прокоментувала законопроект "Про протидію лихослів'я", який передбачає очищення української мови від нецензурної лексики.

На гучну ініціативу народного депутата від БПП і громадської діячки Ольги Богомолець Супрун відреагувала на сторінці у Facebook.

"Іноді буває так, що деякі народні депутати відчувають себе абсолютно забутими і нікому не потрібними. Тому, щоб хоч якось привернути до себе увагу, вони пишуть законопроекти, які підходять скоріше Північній Кореї, ніж сучасній європейській державі. Наприклад, пропонують заборонити матюкатися", – написала в.о. міністра.

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Як підкреслила вона, багато досліджень підтверджують, що матюкається в міру буває корисно для здоров'я.

Наприклад, деякі вчені вказують на ефективність лайок у зменшенні болю, посиленні серцебиття і підвищенні больового порогу через те, що, вилаявшись, людина отримує додаткову дозу ендорфінів.

"Спостереження за людьми, які прожили понад сто років, показали, що, крім інших факторів, довгожителів об'єднує вільне вираження своїх емоцій. А ось тривале пригнічення емоцій, замість їх прояви (так зване репресивне освоєння емоцій) пов'язане з високою захворюваністю на рак і гіпертонією", – додала чиновниця.

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Супрун і Богомолець

Супрун і Богомолець

Колаж

Вона розповіла, що, згідно з дослідженнями, лайкою люди замінили більш бурхливі і руйнівні реакції, притаманну приматам агресію на негативні подразники.

Крім того, вживання матюків у спілкуванні в ряді випадків вказує на близькість людей і хороший емоційний контакт між ними.

Однак, як наголосила Супрун, нецензурною лексикою слід користуватися в найпотрібніший момент, а не розмовляти так постійно.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Законопроект про заборону лайки викликав бурхливу реакцію суспільства. Документ встигли прозвати законом про "дематюкацію мови".

  • Богомолець встигла виправдатися за ініціативу. За її словами, вона стосується лише громадських осіб і простору, а також засобів масової інформації.

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Тема
здоров'я
Особи
Уляна СупрунОльга Богомолець
Місце
Україна
Теги
Дематюкація мовиукраїнська моваПсихологія
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