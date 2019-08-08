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/ Психологія

Знайдена несподівана користь незахищеного сексу

1.3т Читати матеріал російською

Секс без презерватива набагато корисніший для здоров'я. Він допомагає жінкам, зокрема, у боротьбі з депресією.

Вперше до такого висновку прийшов шотландський професор Стюарт Броуді ще в 2009 році. Тепер його теорія отримала підтвердження в ході дослідження медиків із університету Нью-Йорка, які проаналізували розумове здоров'я 300 американок і зіставили його з особливостями їхнього особистого життя, передає "НВ".

Так, з'ясувалося, що жінки, які регулярно займаються незахищеним сексом, рідше відчувають депресію і показують кращі результати в численних психологічних тестах.

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Секс без презерватива рятує жінок від депресії

Секс без презерватива рятує жінок від депресії

Ілюстрація

Уся справа у спермі, яка містить як мінімум три природних антидепресанти. Вони підвищують настрій, покращують сон і загальний психологічний стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що активне сексуальне життя сприяє продовженню життя після інфаркту міокарда.

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Місце
США
Тег
Секс
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