Живи і радій: психолог підказала, як повернути смак до життя

Стан зневіри, вічного невдоволення, бурчання, постійної втоми, а також незмінно пониклий погляд і небажання помічати хороше навколо – ці небезпечні ознаки рано чи пізно може відзначити за собою будь-яка з жінок.

"Останнім часом психологи все частіше відзначають у своїх клієнток подібні "симптоми" і між собою називають таке явище" синдромом тітки ", – розповіла MedOboz психотерапевт Лариса Россол. – Найчастіше в нього "занурюються" жінки, що тонуть в рутині побуту – коли все йде за чітко встановленим планом "дім-робота-дім" і список навантажених не себе обов'язків не дає вирватися із замкнутого кола, все більше засмоктуючи в болото сірих буднів. І з часом жінка не тільки втрачає вміння насолоджуватися життям і йде в "депресію", але і, сама того не розуміючи, руйнує стосунки з родиною та близькими".

Щоб вижити з себе цю "тітку" і не дати їй зіпсувати щасливе сімейне життя, експерт рекомендує прислухатися до кількох корисних порад.

Частіше балуйте себе маленькими приємностями Drive2

Займайтеся тим, що приносить вам задоволення

В ідеалі все, що ви робите, має бути вам в радість і в задоволення. Але в реальності це не завжди можливо, тому вам варто виділити для себе пару годин в день і в цей час робити тільки те, від чого ви дійсно "кайфуете": займіться улюбленими танцями, вирушайте бігати в парк, спробуйте рукоділля або малювання. Не важливо, що це буде, головне, щоб це приносило вам естетичне задоволення.

Також намагайтеся більше уваги приділяти речам, які вас радують: пийте улюблену каву, свідомо насолоджуючись її смаком, милуйтеся птахами, дивіться улюблені фільми. Все це поверне вам вміння радіти дрібницям, а згодом помічати навіть найменші речі, які вам дійсно приємні.

Зауважте, що з умінням радіти життю, повернеться впевненість в собі, зовнішня краса, а ваші позитивні емоції будуть заряджати всіх навколо. І тоді поруч зі щасливою вами щасливішими стануть і ваші близькі.

Балуйте себе

Яка жінка не любить подарунки? Вони завжди приносять позитивні емоції, а для жінки - це необхідність.

Так, якщо ваш чоловік не звик робити вам приємні сюрпризи, робіть подарунки самі собі. Нехай це буде щось незначне, маленьке, але дуже приємне. Наприклад, "подаруйте" собі маленький букетик квітів, шоколадку або красиву заколку після завершення робочого дня, або "презентуйте" сексуальну нижню білизну в кінці робочого тижня або "зводіть" себе в музей.

Балуйте себе чим завгодно і як можна частіше. Головне, щоб подарунки приносили задоволення і були зроблені в хорошому настрої.

Підборам і нарядам – так!

Одна з перших ознак "тітки" - відсутність бажання стежити за собою. Жінка повинна бути красивою і доглянутою завжди і всюди, а мішкуватий безформний одяг нехай нудиться на полицях тих, хто змирився з цією незваної гостею, що псує життя.

Запишіться до косметолога, змініть колір волосся і стрижку, купіть нову косметику і парфуми, а головне – переглянете свій гардероб і викресліть із нього все, що приховує вашу жіночність та сексуальність.

І не забувайте робити легкий макіяж, укладку і одягайтеся красиво, навіть якщо вам нікуди не потрібно йти. І незабаром ви побачите, що ваш настрій і самооцінка злетіли вгору, а разом з тим повернулося і вміння насолоджуватися життям.

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