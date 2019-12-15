Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психологія

"Жити потрібно зараз!" Психолог назвала найщасливіший вік українців

947
Читати матеріал російською

Найщасливіший вік у житті українських чоловіків, найчастіше, настає після 32 років, а в житті українських жінок – у 28-35 років.

Такі дані навела психологиня Марія Ракетська в ефірі ObozTV. При цьому вона наголосила, що психологи радять не відкладати життя "на потім", а жити сьогоденням.

Новини
Медики назвали "смертельно небезпечний" вік для чоловіків і жінок

"Для українок найщасливіший вік – це, частіше за все, 28-35 років. Це вік насолоди своїм тілом. Коли ще немає помітних вікових змін, але проходять підліткові реакції. І коли, найчастіше, вже є досвід материнства і тут теж нібито все добре, і зрозуміло, що буде далі", – пояснила Ракетська.

"Чоловіки найчастіше звертають на себе увагу після 32 років. Коли є стабільна робота, коли дурниці з голови йдуть... Тому що до цього чоловіки все-таки обирають "нагулятися", – додала вона.

Новини
Як зняти стрес: психотерапевт показав 5 оригінальних вправ

За словами Ракетської, криза середнього віку виникає через те, що люди не вміють правильно розподілити свій час і відкладають життя "на потім".

"А психологи сходяться в тому, що жити потрібно зараз. Всі наші страхи зазвичай в минулому чи в майбутньому... ...Якщо людина весь час живе тим, щоб встигнути заробити якомога більше, побудувати кар'єру, і упускає "дрібниці", задоволення, то, коли їй уже 45-50 років, вона оглядається і намагається "наздогнати" все те, що відкладала", – розповіла фахівчиня.

Порада психолога: живіть сьогоденням і дозвольте собі отримувати задоволення від простих радощів

Порада психолога: живіть сьогоденням і дозвольте собі отримувати задоволення від простих радощів

ukrainetravel.co

OBOZREVATEL нагадує, що криза середнього віку у жінок зазвичай менш виражена, ніж у чоловіків, і в деяких випадках може протікати практично безсимптомно. Чоловіча криза часто характеризується наростанням симптомів депресії та пригніченості, посиленням дратівливості, гнівливості, появою хронічної втоми.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Поради лікарів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Поради лікарів Вікова психологія Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Україна
Тег
Психологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини