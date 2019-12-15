"Жити потрібно зараз!" Психолог назвала найщасливіший вік українців

Найщасливіший вік у житті українських чоловіків, найчастіше, настає після 32 років, а в житті українських жінок – у 28-35 років.

Такі дані навела психологиня Марія Ракетська в ефірі ObozTV. При цьому вона наголосила, що психологи радять не відкладати життя "на потім", а жити сьогоденням.

"Для українок найщасливіший вік – це, частіше за все, 28-35 років. Це вік насолоди своїм тілом. Коли ще немає помітних вікових змін, але проходять підліткові реакції. І коли, найчастіше, вже є досвід материнства і тут теж нібито все добре, і зрозуміло, що буде далі", – пояснила Ракетська.

"Чоловіки найчастіше звертають на себе увагу після 32 років. Коли є стабільна робота, коли дурниці з голови йдуть... Тому що до цього чоловіки все-таки обирають "нагулятися", – додала вона.

За словами Ракетської, криза середнього віку виникає через те, що люди не вміють правильно розподілити свій час і відкладають життя "на потім".

"А психологи сходяться в тому, що жити потрібно зараз. Всі наші страхи – зазвичай в минулому чи в майбутньому... ...Якщо людина весь час живе тим, щоб встигнути заробити якомога більше, побудувати кар'єру, і упускає "дрібниці", задоволення, то, коли їй уже 45-50 років, вона оглядається і намагається "наздогнати" все те, що відкладала", – розповіла фахівчиня.

Порада психолога: живіть сьогоденням і дозвольте собі отримувати задоволення від простих радощів ukrainetravel.co

OBOZREVATEL нагадує, що криза середнього віку у жінок зазвичай менш виражена, ніж у чоловіків, і в деяких випадках може протікати практично безсимптомно. Чоловіча криза часто характеризується наростанням симптомів депресії та пригніченості, посиленням дратівливості, гнівливості, появою хронічної втоми.

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