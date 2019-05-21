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/Психологія

Жінку, що страждала депресією, врятувала скунсотерапія

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Мешканка Англії завела незвичайну домашню тварину – скунса. Звірятко дивним чином допомогло своїй господині побороти депресію і впоратися з іншими психологічними проблемами.

Медсестра з Вейкфілда Паула Бавіль відчувала страх щоразу, коли відвідувала громадські місця. Жінка страждала від тривожного розладу і хронічної депресії, пише Daily Mail.

Однак завдяки милому скунсу на прізвисько Понго її стан суттєво покращився.

скунс Понго

скунс Понго

Тепер 46-річна жінка спокійно гуляє на вулиці разом зі своїм чудовим вихованцем на повідку. Іноді тваринка забирається на плечі до любої хазяйки і виглядає це неймовірно мило.

Паула Бавіль зі своїм скунсом

Паула Бавіль зі своїм скунсом

"Понго безперечно змінив моє життя на краще", - радісно поділилася Бавіль своєю історією боротьби з депресією та іншими психологічними проблемами.

Справа в тому, що оточуючі тепер звертають увагу на скунса, а не на його господиню, що дуже допомагає Паулі контролювати своє почуття тривожності, яке може раптово охопити її в місцях великого скупчення людей.

Паула Бавіль зі своїм скунсом

Паула Бавіль зі своїм скунсом

Скунс Понго

Скунс Понго

Паула Бавіль зі своїм скунсом

Паула Бавіль зі своїм скунсом

Британка не зупинилася на одному скунсі, тепер у неї їх двоє. Крім Понго, жінка також завела собі п'ятирічного Уілфреда.

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