Жінку, що страждала депресією, врятувала скунсотерапія

Мешканка Англії завела незвичайну домашню тварину – скунса. Звірятко дивним чином допомогло своїй господині побороти депресію і впоратися з іншими психологічними проблемами.

Медсестра з Вейкфілда Паула Бавіль відчувала страх щоразу, коли відвідувала громадські місця. Жінка страждала від тривожного розладу і хронічної депресії, пише Daily Mail.

Однак завдяки милому скунсу на прізвисько Понго її стан суттєво покращився.

скунс Понго

Тепер 46-річна жінка спокійно гуляє на вулиці разом зі своїм чудовим вихованцем на повідку. Іноді тваринка забирається на плечі до любої хазяйки і виглядає це неймовірно мило.

Паула Бавіль зі своїм скунсом

"Понго безперечно змінив моє життя на краще", - радісно поділилася Бавіль своєю історією боротьби з депресією та іншими психологічними проблемами.

Справа в тому, що оточуючі тепер звертають увагу на скунса, а не на його господиню, що дуже допомагає Паулі контролювати своє почуття тривожності, яке може раптово охопити її в місцях великого скупчення людей.

Паула Бавіль зі своїм скунсом

Скунс Понго

Паула Бавіль зі своїм скунсом

Британка не зупинилася на одному скунсі, тепер у неї їх двоє. Крім Понго, жінка також завела собі п'ятирічного Уілфреда.

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