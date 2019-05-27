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/Психологія

Жінка вийшла заміж за привид пірата і дуже пошкодувала

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47-річна жінка на ім'я Аманда Тіг (Amanda Teague) вийшла заміж за привид 300-річного пірата Джека, страченого за злодійство, і потребувала сеансу екзорцизму після розставання з ним.

Її історію описало британське видання Mirror.

Відзначається, що жінка з Північної Ірландії вийшла заміж за привид пірата в 2016 році, до цього вона була затятою фанаткою Джека Горобця, навіть витрачала величезні суми грошей на косплей його костюма, працювала імітатором.

Жінка вийшла заміж за привид пірата і дуже пошкодувала
Жінка вийшла заміж за привид пірата і дуже пошкодувала

Після двох тижнів шлюбу у неї нібито почалися проблеми зі здоров'ям, її чоловік став нею одержимий, у неї почалися періанальні абсцеси, цироз, а після і померла собака, - експерти сказали їй, що це все ознаки одержимості.

Жінка вийшла заміж за привид пірата і дуже пошкодувала

Коли жінка припинила сексуальні відносини з Джеком, її стан став поліпшуватися, але потім вона знову допустила близькість з ним, і всі проблеми повернулися з подвоєною силою, розвинувся сепсис.

Жінка вийшла заміж за привид пірата і дуже пошкодувала

"Я ледь не померла, і я була в лікарні протягом тижня. Мені довелося зняти обручку, коли я пішла на операцію. Це, мабуть, розірвало енергетичний зв'язок між нами, бо я відчувала себе зовсім інакше після операції", - говорить Аманда.

Жінка вийшла заміж за привид пірата і дуже пошкодувала
Жінка вийшла заміж за привид пірата і дуже пошкодувала

Вона серйозно посварилася з чоловіком, після чого визнала наявність проблеми і стала шукати шляхи вирішення, при цьому, привид пірата нібито погрожував вбити її.

У грудні 2018 року вона пройшла через обряд екзорцизму, після чого хвороба кишечника, яка б не пройшла сама собою, просто зникла.

"Я кинула все це, тому що я налякана", - розповіла Аманда про свій духовний досвід, і зараз представила книгу "Нове ставлення" про це.

Жінка вийшла заміж за привид пірата і дуже пошкодувала

Нагадаємо, раніше MedOboz писав, від яких хвороб може вберегти традиційний секс, не з привидом.

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