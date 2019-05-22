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/Психологія

Жінка написала пост e Facebook і стрибнула зі скелі з дитиною

6.2тЧитати матеріал російською

Молода жінка, тримаючи на руках свою дворічну дочку стрибнула вниз з оглядового майданчика гори Кейра в Автралії.

Перед цим на своїй сторінці у Facebook вона написала останнє повідомлення: "Це нормально, коли не все гаразд. Нам всім іноді потрібна допомога".

Поліція припускає, що смерть Тані Людвіг була суїцидом.

Тіла 33-річної німкені Тані Людвіг і її дочки Тіллі були знайдені біля підніжжя скелі, на якій знаходиться оглядовий майданчик в австралійському Вуллонгонгу, недалеко від Сіднея.

Жінка написала пост e Facebook і стрибнула зі скелі з дитиною

Крім того, на сторінці молодої жінки в соцмережі знайшли публікацію зі списком служб психологічної допомоги та телефонами кризових ліній, які пропонують цілодобову підтримку і консультації людям у складних життєвих ситуаціях.

З огляду на це, правоохоронці розглядають версію, що Таня сама вбила себе і свою дочку.

Таня Людвіг родом з Німеччини, але останні кілька років проживала в Австралії. Вона нещодавно розлучилася зі своїм партнером і жила з дочкою в Вуллонгонзі.

Жінка написала пост e Facebook і стрибнула зі скелі з дитиною

Всі хто знав Таню, були шоковані новиною про трагедію.

"Мені дуже шкода, вона була такою молодою, такою гарною дівчиною, я не можу в це повірити", - зізнався один з її сусідів виданню 9news.

Оглядовий майданчик, на якому стався інцидент, виступає над урвищем і має металеву огорожу. Звідти відкривається панорамний вид на гірський ландшафт.

Поліція і аварійно-рятувальні служби, які прибули до скелі, виявили жінку і дитину біля підніжжя гори.

Жінка написала пост e Facebook і стрибнула зі скелі з дитиною
Жінка написала пост e Facebook і стрибнула зі скелі з дитиною

Перед службами екстреної допомоги постало складне завдання підняти тіла загиблих наверх. Операція тривала більше 5 годин.

"Це дуже небезпечне місце, але ми повинні були спуститися вниз, щоб підняти нагору тіла і передати їх близьким", - зізнався один з членів аварійно-рятувальної служби.

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