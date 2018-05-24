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Юлія Левковська
Юлія Левковська
Психолог, коучВсі статті автора

Женский самообман: как мы врем сами себе

3.7тЧитати новину російською

Я хочу поговорить с вами о том, как мы, женщины, не принимая реальность, сами себя обманываем! Let’s go!

Давайте рассмотрим ситуацию. Мужчина говорит вам: "Я не готов к серьезным отношениям, меня сейчас устраивает только секс". Чаще всего это не говорится прямо, но читается в его поступках.

Что делают женщины в этой ситуации? Немногие действительно развернутся и уйдут, услышав и осознав, что мужчина не планирует долгосрочных отношений. Большинство же будет внутренне оспаривать его решение, в надежде изменить его желание и доказать ему, что он ошибся и что он сам еще не понимает, что она самая лучшая для него!

С меньшей долей вероятности мужчина со временем поймет, какая она классная и как ему повезло с ней!

С большей долей вероятности, она будет очень стараться и постепенно от "безысходности" спрячет свои собственные желания и амбиции куда-то подальше!

Но послушайте, девочки, ведь саму себя не обманешь и если вы соглашаетесь выпить "яд", то бессмысленно надеяться, что он вас не отравит, будучи даже очень сладким на вкус!

Зрелая женщина не будет соглашаться на сомнительные компромиссы с собой! Если вы чувствуете, что с данным партнёром невозможно реализовать свои мечты, то честнее будет вычеркнуть из сердца бесперспективного мужчину, чем из жизни своё истинное желание!

Женщина, которая слышит свое настоящее "Я", спокойно ищет и находит мужчину с похожим отношением к жизни и со схожими ценностями, и создаёт с ним крепкий и непобедимый союз, а не пытается "слепить из … конфетку"! Поэтому давайте учиться быть честными по отношению к себе!

Читайте всі новини по темі "жіноче здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Юлія ЛевковськаЮлія Левковська
Тема
жіноче здоров'я
Об'єкти
Сексздоров'я
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