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Юлія Левковська
Юлія Левковська
Психолог, коучВсі статті автора

Женские ошибки: как не стоит мотивировать мужчину

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Я по роду своей деятельности постоянно наблюдаю за парами, я обожаю изучать окружающих! И вот очень часто попадаю в такие ситуации, когда девушки ведут себя так, что мне прям хочется прошептать им на ушко: "Закрой рот, дурёха"!

Итак, самая распространённая ситуация, когда женщина позволяет критиковать своего мужчину при его друзьях/коллегах/просто знакомых! На что рассчитывает такая девушка в этот момент? Не знаю, но скорее всего на то, что она его сейчас как "зацепит", как "заденет" и бах - он превратится в Принца! Но не бывать этому, девочки! Максимум на что можно рассчитывать - он не пошлёт вас прямым текстом куда подальше при этих же окружающих!

Также некоторые дамы умудряются критиковать любимого при его же родителях, для которых он вообще самый лучший и неповторимый на всём белом свете! Они никогда вас не поддержат в ваших откровениях, скорее наоборот начнут "вдувать" в уши своему сыночку, что вы "неблагодарная курица", которая мизинца его кривого на правой ноге не стоит!

Третья ошибка - сравнивать его с "мужем вашей подруги", это тоже не очень такая мотивация! Злость вызвать-вызовете, раздражение по отношению к вам-тоже, ненависть к этому "бедному мужу подруги" - тоже возможна! А вот сохранить счастливые, доверительные и зрелые отношения при таких "пригрешениях" вряд ли получится!

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Автор
Юлія ЛевковськаЮлія Левковська
Тема
Жити здорово
Об'єкти
Психологіяздоров'яВідносини
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