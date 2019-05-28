"Згоріти на роботі": в список ВООЗ додали нову хворобу

Всесвітня організація здоров'я прийняла рішення з 2022 року зарахувати синдром "емоційного вигорання на роботі" до Міжнародної класифікації хвороб.

Про це повідомляє The Sun.

Під час засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві, яка відбулася в понеділок, 27 травня, фахівці включили даний синдром в МКБ поряд із залежністю від відеоігр.

ВООЗ визначає вигоряння як захворювання, викликане хронічним стресом на робочому місці. Якщо людина відчуває психічне і емоційне виснаження, швидше за все вона страждає від реальної хвороби.

Також наводяться основні ознаки вигоряння, серед яких неспокійний сон, розлад травлення і проблеми шлунково-кишкового тракту, постійні думки про роботу, прагнення до усамітнення, погіршення концентрації, різкі зміни настрою, скачки артеріального тиску, а також відсутність часу на проведення часу з сім'єю і особисте життя.

Вигорання на роботі може привести до цілого ряду проблем зі здоров'ям, включаючи депресію, хронічну втому та інші хвороби. Не виключається розвиток депресії і залежності від алкоголю і психотропних речовин.

Як стверджують в Управлінні статистики Великобританії, протягом останніх трьох років близько 45 мільйонів робочих днів було втрачено по причин стресу, тривоги і депресивних станів.

Раніше лікар-невролог розповів, як уберегти себе від синдрому емоційного вигорання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!