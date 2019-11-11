Часто наш внутренний родитель это такой ментор – критикует, контролирует, вечно задаёт немыслимую планку "давай, поднимай ленивую...", не даёт спуску. Он практически не умеет сочувствовать и утешать. У него есть только представление о том, какими нам надо быть – успех, отношения, семья, внешность. И эта картинка как вечный кнут – ты все ещё не такая, какой должна быть!
Стоит отдать ему должное, во многом он прав, и частенько своим методами спасал в трудных ситуациях, помогал достигать результатов, избегать ошибок. Но вместе с тем и избегать близости, риска, удовольствия, покоя, чувства "я на своём месте" или "эта жизнь/тело/отношения мне подходит".
Одним словом, помогал, но какой ценой?!
Этот внутренний родитель, его отношение к нам, похоже на то как наши родители к нам относились в детстве. Те же фразы, те же чувства в ответ на муштру. Эта внутренняя жёсткая, холодная или отстраненная (кому как "повезло") мать всегда с нами, хотим мы этого или нет.
Однако, если реальную маму или отца невозможно изменить, и детство не исправить, то вот с этим внутреннем родителем можно наладить нормальные отношения.
Внутренний родитель – часть личности каждого
Иллюстрация
Жизнь все равно останется непредсказуемой и без гарантий, но если мы умеем себя поддерживать, выбирать себя, утешать, быть себе хорошей мамой, то становится сильно легче. Особенно это важно для наших будущих детей – научиться быть себе хорошим родителем, значит передать им хорошее наследство.
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