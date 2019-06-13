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/Блоги - Психологія

Юлія Мєдвєдєва
Юлія Мєдвєдєва
ПсихологВсі статті автора

Неуверенность в себе: причины

10.6тЧитати матеріал російською

Чувство неуверенности в себе, в своих возможностях, не даёт нам двигаться вперед, достигать определённых целей, быть любимыми и найти гармонию самим с собой.

Неуверенность в себе

Неуверенность в себе

MOTIVATION-LIFE.RU

Причины могут быть следующие:

1. На личностное становление очень влияет пример матери и отца.

Со временем маленький человек привыкает к тому, что его мнение абсолютно неважно и перестает себя ценить.

Таким образом, родители думают, что делают правильно и дают правильное воспитание, а на самом деле они могут просто испортить последующую жизнь своему ребёнку.

И изменить в последствии такую ситуацию, порой сложно.

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2. Нет проявление себя.

Например, если Вас с детства в чём то ограничивали, постепенно Вы начинаете убеждать себя, что Ваши усилия ничего не стоят.

Когда несколько попыток подряд постигли неудачи, многие склонны опускать руки и отказываться от своих намерений.

3. Отсутствие поддержки.

Если например, Вас никто долгое время не поддерживает в выбранном направлении, тогда начинает отсутствовать какое-либо желание двигаться вперед.

Гораздо проще считать самого себя неудачником, чем попробовать что-то изменить.

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4. Негативный опыт.

Сталкивая в жизни с разочарованиями, болью, мы часто закрывается внутри и не пускаем радость и общение в свою жизнь.

  • Проявление неуверенности:

  • Постоянно обвинять других;

  • Чрезмерная застенчивость;

  • Чувство того что Вы не достойны чего - то;

  • Стремление держаться в тени;

  • Малооплачиваемая работа.

Если человек соглашается на малооплачиваемую работу, это значит, что он не умеет себя ценить, не знает своих истинных возможностей!

Обычно неуверенность у мужчин обусловлена в большей степени неудачами в профессиональной деятельности.

Неуверенность же у женщины, чаще всего, связана с неудачами в личной жизни.

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Преодолеть неуверенность в себе, это возможно?

1. Определение цели.

Если не выбрано направление пути, то никак не представляется возможным прийти к конкретному результату.

Вдохновлённый какой-то идеей, человек не боится идти на риск и следовать своим желаниям.

2. Жалость к себе.

От жалости к себе нужно отказаться.

Если вы постоянно сосредоточены только на своих недостатках, ничего не получится. Крайне важно ощущать что вы можете воплотить желаемое в жизнь.

3. Уделять себе время

Необходимо определить, не живете ли ав чужими потребностями, не не забываете ли о себе?

Привыкая проводить с собой время мы учимся ценить время других людей и их личное пространство.

4. Спорт

Регулярная физическая нагрузка улучшает настроение, способствует обретению

уверенности в своих силах.

5. Развитие способностей.

Обнаружив в себе источник вдохновения, мы можем решиться на такие дела и проекты, которые раньше вызывали лишь страх.

6. Чтобы победить неуверенность нужно вслух выразить свои задумки и искать способы реализации заветной цели.

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Автор
Юлія МєдвєдєваЮлія Мєдвєдєва
Місце
Україна
Тег
Психологія
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Dell Alex
Dell Alex
Причина неуверенности в себе только одна: неправильная или слабая работа головного мозга. Попытка указывать какие-то другие факторы - всего лишь попытка снять ответственность. Если у вас работает головной мозг - вы не можете быть неуверенны в себе, если не работает - виноваты в этом только вы сами и больше никто.
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