Все дети разные, каждый ребенок - уникальная личность, со своим характером, психотипом, уникальной методикой внутрисемейного воспитания, словарным запасом, жизненным опытом, отношением к жизни. К каждому ребенку необходим уникальный подход, и каждая ситуация заслуживает не менее уникального анализа.

Но все же в психологии есть общие моменты, те базисы, на которых строится все остальное.

Именно о них мы и поговорим в этой статье.

Чтобы мотивировать кого угодно на что угодно — нужно выявить его потребности, а затем убедить, что благодаря определенным действиям, эти потребности будут удовлетворены. Детская психика, однако, очень ранима и родитель должен понимать, что можно легко нанести ребенку душевную травму, а их нежная психика может принести нежеланные плоды неуверенности во взрослой жизни.

Дети должны иногда выигрывать у родителей, чтобы видеть как ведут себя взрослые люди при неудаче, ничуть не теряя при этом удовольствия от игры. Родители должны иногда выигрывать у детей, чтобы дети научились, как важно финальное рукопожатие между победителем и проигравшим.

Выигрыш может часто послужить уроком в жизни, но и проигрыш тоже может напомнить нам о смирении и скромности. Так мы будем помнить о том, как чувствует себя проигравший. Детям нужно задумываться о том, как их поведение отражается на чувствах оппонента. Победа, проигрыш, ничья – детям нужен опыт всего этого. Победа дает детям уверенность в себе и счастливые воспоминания.

Если в случае с выигрышем все приятнее, то что делать если ребёнок не умеет проигрывать без истерики и слез?

Помогите ему научиться этому. Побеждать всегда и во всем – нереально. Дошкольники часто плачут из-за проигрыша, а вот подросток уже не пустит слезу из-за тройки по русскому, потери танка в компьютерной игре или проигрыша в шахматном турнире. И это нормально.

Но тем не менее, не нужно ждать, что ситуация разрешится через годик-другой. Маленькому ребенку нужно объяснять, что побеждать всегда невозможно.

Простые советы могут помочь в решении проблемы:

Дайте ребенку понять, что вы его любите, гордитесь им, несмотря ни на что. Он проиграл, но стойко дошел до конца, не бросил на полпути начатое, не сдался без боя… Здорово! Молодец!

Не делайте из проигравшего ребенка жертву. Не начинайте его утешать, иначе он сам начнет чувствовать себя несчастным.

Никаких поддавков! Дети очень тонко чувствуют, когда их начинают обманывать. Это еще обиднее, чем проигрыш. Лучше время от времени находить возможность поиграть с более слабым противником (младшим братом, сестрой, другом, бабушкой. Но есть и вторая сторона медали. Играть все время со слабым противником – не вариант. Объясните ребенку, что полезнее играть с тем, кто сильнее тебя. Большему можно научиться, есть с кого брать пример, есть к чему стремиться.

Важно научить ребенка не смеяться над проигравшим, ведь на его месте можно оказаться самому. Никаких оскорблений и тем более обидных дразнилок!

Не акцентируйте внимание на проигрыше. Возможно, ребенку был важен сам процесс игры, общение со сверстниками и он не придал особого значения итогу. Не делайте этого и вы.

Маленькому ребенку лучше всего говорить, что каждый, кто дошел до финиша и выполнил задание до конца – молодец. Не важно, кто сделал это раньше всех.

Не сравнивайте ребенка с кем-то другим, иначе "победить любой ценой" может стать его целью. Лучше и правильнее сравнивать его успехи с тем, что было прежде, соревноваться с самим собой. Можно даже завести отдельный блокнот и фиксировать достижения в той или иной игре.

Если поражение воспринимается ребенком очень болезненно, старайтесь выбирать такие игры, где нужно играть не друг против друга, а против виртуального противника.

Чередуйте успехи и неудачи. После поражения можно поиграть в такую игру, где он обязательно выиграет. Например, можно поиграть в быстрые игры типа "Крестики-нолики", "Камень-ножницы-бумага"

Придумайте утешительный приз проигравшему.

На своем примере демонстрируйте адекватное поведение при проигрыше. Например, не стоит показывать полное равнодушие или чрезмерно злиться. Лучше казаться немного грустным, говорить что-то типа "Повезет в следующий раз", "В следующий раз я придумаю правильную стратегию и обязательно выиграю".

Предложите ребенку придумать такую игру, где проигравших не будет

Если ребенок все же расстроился, не усугубляйте ситуацию. Спокойно объясните, что от невезения никто не застрахован, бывает и такое.

Особенно важно найти для ребенка, который болезненно реагирует на проигрыш, такое дело, в котором он сможет стать лидером.

Главное, не сдаваться!

И не обижаться на всех и вся. Как только вы и ваш ребенок поймете, что он уникальный, способный и просто замечательный, проблема с выигрышами исчезнет сама собой. Уверенность в себе и своих силах – главное оружие человека, которому нне нужно никому и ничего доказывать.

И самый главный совет: создавайте вокруг ребенка атмосферу любви и уважения, чтобы он чувствовал собственную ценность и был уверен - дома его ждет семья, которая всегда поддержит и поможет.

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