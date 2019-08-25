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/ Психологія

Як зняти стрес: психотерапевт показав 5 оригінальних вправ

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Зняти стрес і перейти з напруженого стану в спокійний і розслаблений допомагають спеціальні вправи.

П'ять простих, небанальних і ефективних вправ продемонстрував в ефірі ObozTV психотерапевт, президент Київської асоціації психотерапії Олексій Шевцов (подивитися, як вони виконуються, можна на відео).

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Причины и последствия эмоционального стресса

  • №1. Напружування плечей

Необхідно підняти плечі якомога вище і сильно напружити їх, а потім спокійно опустити. Вправа виконується із закритими очима, її можна зробити просто на робочому місці.

"Якщо ви так зробите 5-10 разів, то у вас тут (в плечах і шийно-комірцевій зоні. – Ред.) все розслабиться. Трапеція і плечі – це зона стресу, він сюди "падає" в першу чергу. Звідси й остеохондроз, і головні болі, та інші діагнози", – пояснив Шевцов.

Як зняти стрес: психотерапевт показав 5 оригінальних вправ

  • №2. Гримасування

Ще одним гарним способом впоратися зі стресом є так зване "гримасування". Кривити гримаси корисно, щоб зняти м'язове напруження з обличчя.

"Якщо ви будете робити таку вправу – припинить боліти голова, проясняться мізки і таке інше", – запевнив психотерапевт.

Як зняти стрес: психотерапевт показав 5 оригінальних вправ

  • №3. Ранковий сміх

Ранок фахівець порадив розпочинати з гучного реготу.

"Ранковий сміх теж прекрасно розслабляє. Ви просто відкрили очі – або навіть ще не відкрили – і починаєте голосно сміятися", – розповів Шевцов і показав, як це виглядає.

Як зняти стрес: психотерапевт показав 5 оригінальних вправ
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  • №4. Напружування всього тіла

Необхідно закрити очі, підняти плечі вище (як у вправі №1), зігнути руки в ліктях, а потім напружити спину, груди, живіт, поперек і ноги.

"Увага на плечах, тому що вони можуть "просідати" вниз. Ось так тримайте напруження буквально 10 секунд. Обов'язково дихайте носом. Обличчя можете теж стиснути сильно. А потім спокійно розслабляєтеся. І секунд 20-30 перебуваєте в розслабленому стані", – навчив психотерапевт.

За його словами, якщо зробити цю вправу хоча би 5 разів за 1 годину, то "стресу просто не буде".

Як зняти стрес: психотерапевт показав 5 оригінальних вправ

  • №5. Дихання

Потрібно взятися кистями рук у боки і почати глибоко дихати, відхиляючись назад. Вдих робиться носом, видих – ротом.

"У тих, хто довго сидить, може злегка піти обертом голова. Це нормально. Коли робиш цю вправу щодня, і воно стає звичкою, вже нічого не йде обертом", – зазначив фахівець.

Як зняти стрес: психотерапевт показав 5 оригінальних вправ

Як писав OBOZREVATEL, до 90% хвороб, з якими люди звертаються до лікарів, пояснюються наслідками стресів. Про основні симптоми і наслідки нервового виснаження йдеться в дослідженнях Американського інституту стресу.

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Теми
стрес Поради лікарів Пряма трансляція Ефіри Oboz TV здоров'я оздоровлення
Особа
Олексій Шевцов
Теги
Психологія Поради лікаря
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