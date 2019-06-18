Як зберегти психічне здоров'я: названо головні правила

Зберегти психічне здоров'я і позбутися відчуття тривоги можна за допомогою декількох правил.

В першу чергу, потрібно прийняти свої почуття і побороти паніку. У тривожному стані важливо відновити здатність до критичного мислення, порадили на сторінці поліції в Київській області в Facebook.

Не відмовляйтеся від підтримки близьких, спілкуйтеся з ними, але не обговорюйте теми, щодо яких у вас є розбіжності, наприклад, політику.

Знайдіть собі корисне заняття, на яке ви будете відволікатися. Також потрібно вчасно їсти і відпочивати вночі, вживати сезонні овочі і фрукти.

Ілюстрація bezpaniki.pro

У разі хвороби – не затягуйте зі зверненням до медиків. Якшо ви ще не вибрали свого сімейного медика, то зробіть це найближчим часом.

"Якщо ви відчуваєте пригніченість, дратівливість, напругу, тривогу, якщо порушився сон і ви не справляєтеся з емоціями – зверніться по медичну допомогу. Це можуть бути друзі, близькі, колеги. Якщо така допомога неефективна або її немає – зверніться до психологів, які знаходяться в кабінеті 20 ГУ Нацполіціі в Київській області", – уточнили правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, психолог розповіла, як позбутися заниженої самооцінки. За її словами, для цього досить дотримуватися всього одного правила.

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