Як скласти плани на 2020 рік, щоб їх здійснити: психологиня дала поради

Психологиня Оксана Зайцева порадила спланувати і записати в список цілей на Новий рік не менше 100 побажань чи завдань.

Про те, як правильно складати новорічний To-Do List, щоб всі плани на 2020 рік здійснилися, Зайцева розповіла в ефірі ObozTV.

Пишіть те, що важливо для вас

На думку психологині, бажано записувати не менше 100 бажань – можна навіть 300 або 500.

"Я раджу писати 100 бажань. Найважливіше, як правило, людина напише наприкінці. Спочатку згадують про те, що є загальновизнаним, бажаним для всіх. Але десь після 50-60 бажання ми починаємо писати те, що важливо саме для нас", – зазначила Зайцева.

Вона пояснила, що здійснюються ті бажання, які людині дійсно потрібні. А ось "чужі" так і залишаються "на папері".

Втім, додала Зайцева, необов'язково ставити перед собою тільки досяжні цілі: "Пишіть і нереальне. Те, що нам сьогодні видається нереальним – завтра стає цілком реальним".

Конкретизуйте план

Ще одна важлива рекомендація від психологині – акцентувати увагу на конкретних кроках із досягнення тієї чи іншої мети.

"Мозок повинен отримати чітку команду: що і в якій послідовності потрібно зробити... Перше – пишете бажання, друге – терміни реалізації, третє – як його можна досягти, що я для цього зроблю, і четверте – хто мені може в цьому допомогти", – пояснила вона.

За словами Зайцевої, коли людина складає такий список з пунктами, їй набагато легше побачити свою "помилку" і зрозуміти, чому якесь бажання не реалізується.

Конкретизуйте плани: "Хочу схуднути на 5 кг до 1 червня, для цього буду займатися в спортзалі 2 рази на тиждень і пити чай без цукру" psychologos.ru

Формулюйте правильно

Також фахівчиня розповіла, що не варто піддаватися модному віянню і писати бажання як доконаний факт.

"Це як план – "я хочу купити в січні автомобіль". Або я хочу одружитися в квітні або червні, в березні освідчитися. Коли я планую для себе і роблю – це чітка стратегія. А хто і як допоможе – ще й тактика" , – навела вона приклад.

"Коли ж людина написала бажання як доконану дію ("у мене вже є автомобіль") – вона подумки це прожила і вже втомилася від цього автомобіля. Тому важливо не проживати це у фантазіях і мріях", – наголосила психологиня.

Усвідомлюйте свої страхи

Зайцева звернула увагу, що найчастіше здійсненню бажання заважають якісь страхи. Наприклад, людина хоче автомобіль – і починає думати, де ж його паркувати, скільки грошей витрачувати на бензин тощо.

"І ось такий страх часто важливіший за саме бажання. Тому ми його не реалізуємо ніколи. Важливіше – припинити боятися", – резюмувала вона.

Щоб бажання здійснювалися, треба позбутися своїх страхів 7ya.ru

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