Як самостійно впоратися з панікою, страхом і тривогою

Для всіх психічних і соматичних розладів існує одне загальне правило – чим раніше будуть вжиті заходи, тим більше шансів на успіх і одужання. Якщо ви страждаєте нападами паніки, фобіями, підвищеною тривогою і не можете або не хочете вже зараз звернутися до фахівця, то можна спробувати впоратися з цими проблемами самостійно. Існують спеціальні техніки самодопомоги в боротьбі з вищевказаними проблемами. Можливо, для деяких людей самостійна робота над своїми страхами буде складнішою у виконанні, адже ніхто не буде контролювати і говорити, що і коли робити, потрібно самому для себе бути ефективним керівником.

Самостійно впоратися з нападами паніки, фобіями, підвищеною тривогою цілком можливо! Для цього найчастіше використовують техніки дихання, релаксації, відволікання, напруга і розслаблення м'язів. Для того, щоб мати шанси на перемогу, доведеться освоїти всі ці методи і навчитися якісно їх застосовувати.

Не варто тішити себе ілюзіями про те, що досить лише раз виконати всі рекомендовані техніки і від паніки і тривоги не залишиться і сліду. Так не буде. І швидше за все, під час першої спроби ви не встигнете навіть подумати про те, що "треба б правильно подихати і розслабитися". Для такого автоматизму потрібна тривала практика і неодноразове повторення потрібних дій.

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Почати можна з досить простих методів. Наприклад, під час наступного нападу, спробуйте глибоко подихати або напружувати і розслабляти м'язи тіла. А якщо дихати через одноразовий пакет, таким чином, ви зменшите кількість повітря, що надходить. Все повітря, яке ви вдихаєте, буде насичене вуглекислим газом, що може перешкодити посиленню проявів паніки, тривоги або страху.

Як би не було складно і страшно, пам'ятайте – панічна атака має певний час дії. Вона закінчиться, і, швидше за все, дуже швидко. Згадайте, чим закінчилася попередня панічна атака? Чи мала вона якісь "жахливі" наслідки? Ні звичайно! Адже часто ми боїмося не реальних наслідків, а своєї розвиненої фантазії. Так, ви переживаєте прояви підвищеної активності вегетативної нервової системи: почастішання пульсу і дихання, підвищення артеріального тиску, блідість або почервоніння шкірних покривів, підвищення потовиділення або сухість шкіри і слизових оболонок. Решта – можливий інсульт, інфаркт, "зійду з розуму" і ін. – це просто фобофобія – страх страху. Це вами придуманий додатковий страх.

При панічній атаці багато хто намагається втекти і сховатися від людей. Це не полегшить ваш стан. Ловіть ще одну пораду, але вона для сильних духом! Постарайтеся уявити себе відстороненим спостерігачем, який просто дивиться на всі дії, що відбуваються, з боку. Поставтеся до свого стану філософськи, як до необхідного життєвого досвіду, який буде корисний для того, щоб впоратися з подальшими панічними атаками.

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Спробуйте самостійно (або за допомогою психологів, психотерапевтів) раціонально проаналізувати ситуацію і відсторонено подумати про те, що вас турбує. Це може бути одним з внутрішніх конфліктів (по типу "хочу, але не можу", "хочу, але не дають" або "хочу і те, і інше"). А може, ви перебуваєте в хронічної стресової ситуації (ненависна робота або проживання з чоловіком-деспотом, а сили і духу немає піти)? А проявом всього цього, так званим "дзвіночком", може бути напад паніки, виникнення страху або вираженої тривоги.

Не бійтеся змінити ситуацію і вийти із зони уявного комфорту! Не бійтеся панічної атаки, фобій і тривоги! З усім цим можна впоратися, тільки потрібно дуже захотіти!

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