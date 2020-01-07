Як розпізнати депресію: названі топ-5 ознак

Психіатр і психотерапевт з США Дженніфер Пейн назвала п'ять ключових ознак початку депресії.

Як передає "МедикФорум", людина може відчувати майже всі ці симптоми, проте якщо вони тривають більше двох тижнів, то необхідно звернутися до лікаря.

Ви їсте більше або менше, ніж зазвичай

Поєднання емоцій, які, як правило, супроводжують депресію - смуток, песимізм щодо майбутнього, а також низька самооцінка, можуть змусити вас спробувати заспокоїти свої почуття за допомогою їжі. Або навпаки, ви можете втратити до їжі будь-який інтерес.

Ви стали спати занадто багато або занадто мало

Тривалий сон може стати "притулком" для психіки. Переривчастий сон або безсоння - інша крайність. Ви занадто стурбовані міркуваннями, щоб заспокоїтися і поспати сім-вісім годин на добу, які потрібні більшості дорослих. Небезпека ще й у тому, що зміни сну можуть бути не тільки попереджати про хвороби, але і погіршують її.

Вам складно зосередитися

Відчуваєте, що ваш розум нагадує не сфокусовану фотографію. Думки про смуток і порожнечі можуть занурити вас в туман, який впливає на вашу роботу, пам'ять і навички прийняття рішень.

Вам перестали подобається речі, які колись робили вас щасливими

Депресія викликає у вас апатію до занять і хобі, які колись доставляли вам радість. Це, в остаточному підсумку, змушує вас ізолювати себе від навколишнього світу.

Вам не дають спокою думки про смерть

Оскільки ці думки становлять пряму загрозу для вашого життя, важливо звернутися за допомогою, якщо ви думаєте про це кожен день протягом двох тижнів. Навіть якщо ви не розпізнаєте в собі ніяких інших симптомів депресії.

Ілюстрація NÖN.at

Як повідомляв OBOZREVATEL, підбадьорюючі фрази не завжди мають позитивний вплив на людину з депресією, навпаки, вони можуть ще більше погіршити цей розлад.

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