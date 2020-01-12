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/ Психологія

Як повернутися в робочий ритм після свят: психологиня дала поради

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Психологиня Марія Ракетська порадила після тривалих новорічних свят входити в робочий ритм поступово і поетапно.

Як пояснила Ракетська в ефірі ObozTV, для психологічного і фізичного здоров'я важливо не допускати насильства, зокрема – і над самим собою.

"Входити в свята теж потрібно поступово: не треба в них "встрибувати", дотягувати до останнього моменту, щоб різко рраз – і новорічна ніч. Дуже важливо продумати для себе саме свято. Потім – в ньому перебувати. І потім – дуже поступово виходити" , – зазначила психологиня.

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За її словами, не варто намагатися "надолужити" все упущене: краще повільно і потроху виконувати заплановані раніше цілі, розподілені на проміжні етапи.

"Ті плани і очікування, які у нас були, які ми відкладали на кінець року, потім на початок нового року – зараз як ніколи потрібно про них згадати і почати ними жити, почати їх згадувати і проживати", – наголосила Ракетська.

Повертатися до роботи після свят краще поступово

Повертатися до роботи після свят краще поступово

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Про те, як правильно скласти список цілей, щоб їх виконати, раніше в ефірі ObozTV розповіла психологиня Оксана Зайцева. Вона порекомендувала вказувати хоча би приблизні терміни, акцентувати увагу на конкретних діях і не забувати про правильне формулюванні бажань.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Поради лікарів Новий рік Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Теги
Новий Рік-2020 Психологія робота депресія
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