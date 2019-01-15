Як повернути самооцінку: психолог дала пораду невдахам

Безліч людей в Україні та у світі страждають від заниженої самооцінки. Ці люди фокусуються на невдачах, хоча можуть підвищити свою цінність у власних очах простим і дієвим способом.

Про це розповіла у ефірі ObozTV психолог Ані Амбарцумян. За її словами, необхідно ввести у спосіб життя звичку — бути вдячним собі.

"Ми самі можемо зробити звичку — бути вдячними. Важливо дякувати комусь — Богу, рідним чи близьким. Але я як психолог скажу — не забувайте дякувати собі за якісь досягнення і вчинки. Це дуже важливо — повернути цінність і важливість собі, свою значущість для себе", — зазначила експерт.

Як пояснила психолог, мозок у людей зазвичай сфокусований на тому, що вони чогось не зробили — "що ми не самодостатні, що ми щось не встигли, "я погана матір" і таке інше".

"Але щойно ми повертаємо собі важливість, що ми зробили щось цінне — "дякую собі за те, що рано встав і не спізнився на роботу" — ми повертаємо таким чином цінність собі, і певним чином це все балансується", — наголосила вона.

"Якщо ми весь час фокус тримаємо на тому, що ми щось зробили не так, то, коли ми говоримо про подяку або згадуємо ці емоційні моменти, де ми повертаємо собі цінність, ми балансуємо цей психологічний стан у себе в голові", — зазначила Амбарцумян.

Психолог попередила, що постійне самокопання у своїх невдачах може призвести до низької самооцінки:

"Це стан — "я не такий у сім'ї, в колективі, у суспільстві" — може призвести до того, що б людина не робила, вона буде вічно невдоволена собою. Звісно, мотивації мало, сил все менше і менше навіть просто ходити на роботу і виконувати якісь свої зобов'язання".

"У людини є потреба ззовні почути якесь зізнання, щоб хтось підказав — "та ні, ти молодець". Людина чекає, щоб хтось це зробив. Хоча насправді досить просто повернути собі це визнання за допомогою подяки за якісь дрібниці... Це все важлива частина кожної особистості", — додала експерт.

bagiraclub.ru

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