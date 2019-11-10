Як перевірити, чи не психопат ви: названі 8 ознак

У сучасній культурі психопати зображуються як серійні вбивці, але насправді серед них не так багато злочинців. Більшість – зовні звичайні люди.

HB Style наводить 8 ознак, за якими можна визначити, чи є ви психопатом.

1. Раціональність. Вам не властиво занурюватися в негативні емоції – страх, сум, жаль, відчай – тому в стресових ситуаціях ви залишаєтеся спокійними, зберігаєте холодний розум і дієте швидше і раціональніше, ніж інші.

8 ознак психопатії Південний Федеральний

2. Уміння пристосовуватися. Ви здатні підлаштувати свою поведінку під будь-яку життєву ситуацію, поводитеся, як хамелеон, і можете імітувати емоції, а також прикинутися емпатом, змусивши інших повірити, що вони вас глибоко хвилюють, якщо вам це вигідно.

3. Нудьга. Ви потребуєте постійних викидів адреналіну, щоб її уникнути. Коли життя стає вам нецікавим, ви можете маніпулювати людьми для задоволення постійної потреби у збудженні.

4. Імпульсивність. Ви схильні до ризикових і необдуманих вчинків.

5. Брехня. Ви нерідко брешете людям навіть без потреби, оскільки брехня для вас – майже мистецтво.

6, Ви рідко берете на себе відповідальність за свої вчинки. Замість цього ви звинувачуєте в своїх невдачах інших людей або обставини. При цьому ви не схильні відчувати почуття провини або докори сумління.

7. Паразитичний спосіб життя. Ви завжди отримуєте більше, ніж даєте, а добру справу здатні зробити тільки в тому випадку, якщо можете отримати з цього власну вигоду.

8. Ви прекрасно почуваєтесь і навіть думки не припускаєте, що можете мати психічні проблеми і вам потрібна допомога фахівця.

Цікаво те, що психопати абсолютно спокійно можуть бути успішними СЕО, керівниками підприємств, ректорами університетів, глузливими товаришами по службі або злісними сусідами. І якщо більшість з наведених пунктів ви виявили у себе, то також можете належати до їх числа.

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