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/ Психологія

Сваритеся на карантині – розходьтеся! Психотерапевтка дала радикальну пораду парам

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Психіатриня і психотерапевтка Тіна Берадзе вважає, що парам, які не можуть ужитися разом на карантині через коронавірус, краще розірвати стосунки.

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Таку думку докторка медичних наук, випускниця Медичної школи Гарвардського університету в США висловила в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Я професійно займаюся психологією більше 30 років і чесно скажу: якщо цей нещасний карантин виявив, що ви не можете бути поруч одне з одним – якого біса ви разом до сих пір?" – запитала жінка.

Карантин через COVID-19

Карантин через COVID-19

ThePrint

Вона зазначила, що в ситуації справжньої епідемії потрібно не просто берегти рідних і близьких, а потрібно "пилинки одне з одного здувати... а не кричати і сваритися". "Треба допомогти одне одному вижити", – сказала експертка.

"Я не розумію модних тренінгів, на кшталт "Як не зриватися в сім'ї". Люди, одумайтеся: що значить "не зриватися"? Якщо в такій складній ситуації виявилося, що ви одне для одного чужі люди – розходьтеся. Може, це неприємно для когось звучить, але це правда", – порадила психотерапевтка.

Коли журналістка запитала, де грань між накопиченою втомою і роздратуванням через карантин і реальною неможливістю переносити одне одного, Берадзе відповіла:

"Тут не треба нічого аналізувати, тому що страх занадто очевидний. Ми зараз виживаємо, буквально. Ми тепер усім світом через коронавірус на "Титаніку". І люди в такій ситуації або допомагають і рятують одне одного, або сваряться".

Тіна Берадзе

Тіна Берадзе

Likar.info

Як писав OBOZREVATEL, Тіна Берадзе назвала головний страх українців через COVID-19, порівнявши скарги своїх західних клієнтів із проблемами жителів України.

Психіатриня також розповіла, як жителі елітної Конча-Заспи під Києвом панікували через пандемію. Деякі придбали собі особисті апарати ШВЛ.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Тіна Берадзе
Теги
Відносини карантин Психологія
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