Як допомогти людині на межі самогубства: поради психолога

Близько 80-85% людей перед суїцидом так чи інакше "сигналізують" оточуючим про свої наміри. Якщо вчасно розпізнати тривожні ознаки, можна запобігти самогубству близької людини.

На які симптоми звернути увагу і як діяти в подібних випадках, в ефірі ObozTV пояснила медичний психолог і суїцидолог Наталія Бугайова.

Які основні "маркери" суїцидальних думок

Психолог звернула увагу, що однією з типових ознак підготовки до суїциду вважається депресія, пригнічений і сумний настрій. Однак це не завжди так.

"Нерідко, коли людина прийняла рішення про самогубство, в день його здійснення вона може виглядати дуже спокійною і навіть життєрадісною", – зазначила вона.

За словами Бугайової, насамперед має насторожувати зміна поведінки.

"Якщо людина до цього була товариською, життєрадісною, а тепер у неї пригнічений настрій, вона звужує коло спілкування, замикається – це має насторожувати. Але якщо людина була досить спокійною, замкнутою, і раптом різко змінила свою поведінку – це теж може свідчити про те , що у неї підвищена суїцидальність", – пояснила фахівець.

Вона назвала і деякі інші тривожні сигнали:

прослуховування сумної музики;

відвідування сайтів з депресивним змістом;

читання депресивної літератури;

прагнення до усамітнення;

роздаровування близьким своїх улюблених речей;

несподіване примирення з тими, з ким людина посварилася, навіть з ворогами.

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Як розмовляти з людиною, яка хоче накласти на себе руки

В першу чергу Бугаєва порадила дати людині можливість виговоритися.

"В жодному разі не можна "закривати" їй рота і казати: "Ти навіть про це не думай. Подумаєш які в тебе проблеми". В жодному разі!" – наголосила психолог.

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Під час розмови, за її словами, також не можна давати оціночних суджень.

"Те, що для інших не є проблемою, для конкретної людини може бути істотною і серйозною проблемою. Нехай вона розповість. Можна її стимулювати: запитати, як ти хочеш покінчити з собою, а що ти вже для цього робив, а чому ти хочеш це зробити... І якомога більше слухати", – уточнила вона.

Тільки після того, як людина виговориться, їй можна запропонувати пошукати якісь способи вирішення ситуація, додала лікар.

"Ось це розуміння, що її ніхто не змушує жити, але "а давай спробуємо", часом рятує життя", – резюмувала Бугаєва.

Крім того, варто звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця.

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Які причини штовхають людей на самогубство

Психолог розповіла, що основні причини суїциду варіюються в залежності від вікової групи.

Дітей найчастіше призводять до самогубств конфлікти з батьками, конфлікти з однолітками і навчальний процес.

Головні причини самогубств серед підлітків – особисті і любовні стосунки.

Після 25 років головну роль починають відігравати інші чинники – відсутність самореалізації, проблеми сімейного та інтимно-особистісного плану, проблеми з роботою, працевлаштуванням тощо.

"Серйозною причиною є страх покарання – коли людина робить протиправний вчинок і боїться, що в подальшому її покарають за законом", – уточнила Бугаєва.

У людей в зрілому віці на перший план виходять екзистенційні причини, розвал сім'ї.

У літніх – самотність, страх безпорадності та залежності від інших.

Які фактори стримують від заподіяння собі смерті

Серйозними стримуючими факторами Бугаєва назвала необхідність утримувати сім'ю, уявлення про гріховність самогубства, уявлення естетичного характеру (коли людина розуміє, що після смерті виглядатиме негарно), любов до близьких, почуття обов'язку, нереалізовані можливості, творчі задуми і плани.

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