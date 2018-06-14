Любые перемены в жизни требуют кардинальных решений, к которым стоит подготовиться!

Да, у все бывают периоды в жизни, когда все устраивает. Жизнь бьет ключом и все радует. Потом мы к этому привыкаем и через какой-то период наступает кризис, когда все в жизни обесцениваем, хочется изменений и не знаем с чего начать.

Хочу сказать, что всегда сложно выходить из "зоны комфорта", перемены всех пугают и страшат. Люди больше зацикливаются на том, что они могут потерять, а не на том, что они могут приобрести.

Рекомендую попробовать начать думать позитивно и посмотреть на перемены как на новые приобретения в жизни.

Поверьте, когда так смотришь на свою жизнь, появляется больше мотивации двигаться в сторону изменений. Ещё хочу сказать, что все изменения в жизни предполагают боль, терзания, сомнения, страх, риск. Это стоит пережить.

Но только выбирая двигаться вперёд в сторону неизвестного, мы приобретаем новые возможности и нас ждёт более лучшую жизнь.