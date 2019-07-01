"Все буде добре": топ-13 фраз, які не можна говорити людям з депресією

Підбадьорюючі фрази не завжди мають позитивний вплив на людину з депресією, навпаки, вони можуть ще більше погіршити цей розлад.

Видання Healthista підготувало список фраз, які здатні спровокувати агресивну поведінку або суїцидальні ризики.

На думку авторів публікації, в топ-13 увійшли:

"Зберися". "Я тебе розумію. У мене теж були погані дні". "Тобі потрібно більше спілкуватися". "Налаштуйся на позитив". "Досить себе жаліти". "Хіба у тебе є причини для депресії?". "Гей, я теж був пригнічений, коли помер мій батько". "Я чула, що при депресії допомагають вправи. Іди в спортзал!". "Здається, ти хочеш побути один. Поговоримо, коли тобі стане краще". "Все буде добре". "Те, що не вбиває тебе, робить тебе сильнішим". "Ми повинні надолужити згаяне". "Чому ти такий інтроверт?".

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депресія pixabay.com

депресія pixabay.com

Фахівці вважають, що всі ці слова можуть знецінювати переживання людини, а також викликати провину і сором за свій стан. Вони радять підтримати близького: зробити разом те, що він довго відкладав, провести час за заняттям, яке йому подобається.

Як раніше повідомляв MedOboz, вчені встановили, що у людей похилого віку поряд з високим ризиком проблем із зором, підвищується ризик розладів настрою – тривога, депресія.

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