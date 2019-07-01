Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Психологія

"Все буде добре": топ-13 фраз, які не можна говорити людям з депресією

Читати матеріал російською

Підбадьорюючі фрази не завжди мають позитивний вплив на людину з депресією, навпаки, вони можуть ще більше погіршити цей розлад.

Видання Healthista підготувало список фраз, які здатні спровокувати агресивну поведінку або суїцидальні ризики.

На думку авторів публікації, в топ-13 увійшли:

  1. "Зберися".

  2. "Я тебе розумію. У мене теж були погані дні".

  3. "Тобі потрібно більше спілкуватися".

  4. "Налаштуйся на позитив".

  5. "Досить себе жаліти".

  6. "Хіба у тебе є причини для депресії?".

  7. "Гей, я теж був пригнічений, коли помер мій батько".

  8. "Я чула, що при депресії допомагають вправи. Іди в спортзал!".

  9. "Здається, ти хочеш побути один. Поговоримо, коли тобі стане краще".

  10. "Все буде добре".

  11. "Те, що не вбиває тебе, робить тебе сильнішим".

  12. "Ми повинні надолужити згаяне".

  13. "Чому ти такий інтроверт?".

Новини
Депресія довела талановитого художника до самогубства
депресія

депресія

pixabay.com

депресія

депресія

pixabay.com

Фахівці вважають, що всі ці слова можуть знецінювати переживання людини, а також викликати провину і сором за свій стан. Вони радять підтримати близького: зробити разом те, що він довго відкладав, провести час за заняттям, яке йому подобається.

Як раніше повідомляв MedOboz, вчені встановили, що у людей похилого віку поряд з високим ризиком проблем із зором, підвищується ризик розладів настрою – тривога, депресія.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Теги
Психологіядепресія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини