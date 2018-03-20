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Психологія

Виявлено справжню причину синдрому хронічної втоми

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Синдром хронічної втоми сьогодні не рідкість. Психологи кажуть, що ця хвороба турбує приблизно кожного четвертого пацієнта.

Раніше вважалося, що він розвивається на тлі порушень в роботі імунітету. Однак в результаті досліджень нідерландських вчених з'ясувалося, що насправді його провокує нестача йоду або збої в щитовидній залозі, пише Frontiers in Endocrinology.

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Зокрема було встановлено, що склад крові пацієнтів з синдромом хронічної втоми і хворих з нестачею гормонів щитовидної залози дуже схожий.

Тобто, можливо, що першим засобом в боротьбі з синдромом стане прийом йодовмісних харчових добавок і гормону ТЗ.

Раніше вчені вже доводили, що при синдромі хронічної втоми нервова система "зависає" в режимі "надзвичайного стану", від чого в організмі починаються збої на інших рівнях.

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До таких належать запальні процеси, порушення зору, захворювання опорно-рухового апарату і т.д. Тому так важливо навчитися боротися з їх першопричиною.

Раніше "МедОбоз" повідомляв, як запобігти синдром хронічної втоми.

Об'єкт
здоров'я
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