''Виховувати дітей не потрібно'': психолог дала несподівану пораду батькам

Найкращим методом виховання дітей і прищеплення їм позитивних якостей є не суворі вказівки або заборони, а особистий приклад батьків.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV психолог Ані Амбарцумян, коментуючи проблему невдячності дітей у відношенні до батьків.

"Моя думка – виховувати дітей не потрібно, важливо просто подавати приклад. Якщо батько дякує іншим людям або ж каже дитині "а давай подякуємо", це прищеплюється із самого дитинства", – розповіла психолог.

"Навіть якщо в підлітковий період дитина заперечує або якось починає протестувати, вести себе з точністю до навпаки, це не означає, що в дитині це не відклалося. Як тільки цей період пройде, вона стане особистістю. Вона зможе розуміти своє ставлення до інших людей і те, наскільки важливо їй приймати подяку й водночас її повертати. Вона обов'язково це буде робити", – додала фахівець.

Як пояснила Амбарцумян, діти дуже люблять повторювати за батьками: "Їм може бути десь складно, якщо вимагати від них бути вдячними, якщо докоряти їм, засуджувати за невдячність. Але якщо батькам вдається показати значимість цієї подяки і пояснити дитині, чому це важливо, то вони з великим задоволенням будуть це говорити".

За її словами, таке правило поширюється не тільки на подяку, а на весь комплекс відносин батьків і дітей.

Окремо Амбарцумян торкнулася теми невдячності підлітків: "Вони все надто добре розуміють і знають, але іноді їхня поведінка може змінюватися від того, що батьки стають занадто вимогливими. Зокрема, у цей період часу, виходячи зі своїх страхів – раптом із нього виросте непристойна невдячна людина, або ж, не дай бог, не оцінить працю виховання батьків. Тут можна говорити про те, що якщо дитина невдячна, значить мама не може визнати, що вона хороша".

5psy.ru

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