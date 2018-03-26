Відмова від тренувань виявилась небезпечною

Вчені довели, що регулярні заняття спортом різко припиняти не можна. Інакше це негативно відобразиться на стані здоров'я.

Як довели в результаті досліджень австралійські вчені, різка пауза в тренуваннях може негативно відобразитися, в першу чергу, на психіці, передає The Independent. Зокрема, це призводить до стрімкого розвитку депресивних розладів.

У дослідженні брали участь 152 людини (50 жінок і 102 чоловіків), кожен з яких раніше тренувався від 30 хвилин тричі на тиждень протягом не менше трьох місяців. І навіть при такому нетривалому стажі у кожного учасника після різкої паузи були відзначені порушення психічного стану.

"Депресивні симптоми починали проявлятися вже через три дні. А ще через тиждень-два симптоми суттєво погіршувалися. При цьому жінки страждали більше чоловіків", - зазначив професор Бернхард Баун, старший співавтор дослідження.

Поки вчені не можуть назвати механізм, який достовірно пояснив би зв'язок між припиненням тренувань і психічним станом.

Згідно з однією з теорій, адекватна активність важлива для фізичного і психічного здоров'я, оскільки впливає на правильний метаболізм і гормональний фон, а також на активність нервових клітин. І нестача навантажень провокує збої, які, в першу чергу, відображаються на психіці, що може привести до важкої депресії.

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