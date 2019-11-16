Вчені назвали ознаку швидкої смерті людини

В останній рік життя люди починають усе більше впадати в депресію. Особливо сильно її симптоми проявляються за місяць до природної смерті.

Про це заявили вчені з Університету Рутгерса (Нью-Джерсі). Про результати дослідження розповідає Журнал Американського товариства геріатрії.

Зазначається, що фахівці вивчили дані про 3274 людей, які взяли участь у загальнонаціональному дослідженні здоров'я і виходу на пенсію. Всі вони заповнили анкети, вказавши на будь-які наявні у них проблеми з психічним здоров'ям, а також щодо таких демографічних факторів, як рівень доходів і освіти.

В останній рік життя люди починають все більше впадати в депресію realto.ru

Результати показали, що до останнього місяця життя у 59% учасників набралося досить багато симптомів для скринінгу позитивного діагнозу депресії. Водночас вони не були оцінені і діагностовані медиками.

"У пацієнтів із депресією показники виживання гірші, ніж у тих, які не страждали нею, що робить депресію критичною проблемою для виявлення і лікування в контексті серйозних захворювань", – розповіла вчена Елісса Козлова з Інституту здоров'я, політики охорони здоров'я і досліджень старіння Університету Рутгерса.

За її словами, психологічні симптоми, зокрема депресія, мають негативний вплив на якість образу існування людей, коли вони наближаються до кінця життя.

Наприклад, учасники експерименту зізналися, що за останній тиждень зазнали вісім так званих симптомів: депресію, смуток, неспокійний сон, нещастя, почуття, що для всього потрібно докладати зусиль, а також відсутність мотивації і самотність.

Автори дослідження стверджують, що, принаймні, шодо трьох симптомів люди можуть мати позитивний результат у випадку депресії.

"Під час аналізу показники цього психологічного захворювання залишалися порівняно стабільними з 12 до 4 місяців до смерті, а потім неухильно збільшувалися. За чотири місяці життя у 42% учасників були щонайменше три симптоми депресії, а за один місяць — 59%", – йдеться в звіті.

Водночасн наголошується, що за рік до смерті жінки мали значно вищі оцінки ознак депресії – у середньому, майже три симптоми порівняно з приблизно двома для чоловіків. А вже з одним місяцем життя у чоловіків і жінок зафіксували більше трьох симптомів, і вже не було значимої різниці між статями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Мічиганського університету в Енн-Арбор, США, встановили, що люди похилого віку схильні до вищого ризику проблем із зором, ніж інші групи населення. Крім можливості чітко бачити, підвищується ризик розладів настрою – тривога, депресія.

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