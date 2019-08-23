Вчені розвіяли популярний міф про кошатників

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі розвіяли популярний стериотип про те, що люди, які заводять котів як домашніх улюбленців, частіше страждають від депресії, мають почуття тривоги, пригніченості і самотності.

Нове дослідження показало, що між любителями кішок і людьми, які вважають за краще не тримати тварин, немає ніякої різниці: шанси мати негативні переживання у них однакові. Про це повідомляє видання WebMD.

В ході дослідження було оцінено психічне здоров'я понад 500 власників домашніх тварин.

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За словами вчених, вони не виявили ніяких доказів на підтримку стереотипу про кошатників, тобто власники кішок не відрізнялися від інших по самооцінці симптомів депресії, тривоги або їх переживань в близьких відносинах. Також зроблені висновки не відповідають уявленням власників кішок як про свій психічний стан, так і інших людей про нього.

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Отримані результати були опубліковані в журналі Royal Society Open Science.

Це не перше дослідження, метою якого було викриття кліше про кошатників. Раніше (у 2017 році) вчені з Університетського коледжу Лондона не встановили жодного зв'язку між наявністю домашнього вихованця (кота/кішки) і психотичними симптомами у господаря.

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