Уверенность в себе – часто болезненная тема для многих.

Во-первых, для того, чтобы стать уверенным в себе, важно тренировать уверенное поведение (ровная спина, уверенная походка, спокойствие, не боятся выражать своё мнение, аргументировать своё согласие или не согласие, уверенность в голосе). Такое поведение нужно в себе прокачивать каждый день. Пусть сначала это будет как игра и вы не будете чувствовать себя настолько уверенно, как это показываете. Поверьте, потом это станет частью вашей личности.

Во-вторых, развивайте чувство уверенности – внутренней силы и веры в себя. Начтите доверять себе! Меняйте фокус внимания с критики и обесценивания своих способностей, возможностей, в сторону позитивного настроя и принятия себя. Начтите верить в себя! Кто как не вы сами? Подумайте и напишите пять ваших черт или особенностей личности, на которые вы можете опираться, которые помогут вам достигать поставленных целей. Также напишите свои достижения, которыми вы гордитесь! Когда вы вспоминаете о своих достижениях у вас появляется гордость и уверенность в себе? Вспоминайте о них в те моменты, когда теряете уверенность.

Уверенность в себе нужно тренировать Иллюстрация

В-третьих, начните действовать! Прокачивайте в себе решительность. Если у Вас возникает какое-то желание или цель, не отказывайтесь от неё, пока не попробуете. Когда начинаешь действовать в сторону своих желаний, уверенности в себе становится больше. Прекратите искать оправдания и причины, почему вы не решаетесь действовать. Просто попробуйте. Успех точно будет, это вопрос времени!

Всегда, когда мы начинаем преодолевать свои страхи и начинаем достигать своих целей, внутренней силы становиться больше.

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