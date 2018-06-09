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У небезпеці кожен: вчені назвали причину ранньої смерті

2.6тЧитати новину російською

Вчені Університету Копенгагена (Данія) з'ясували що почуття самотності може стати причиною передчасної смерті.

Фахівці встановили, що самотність посилює ризик ускладнень серцево-судинних захворювань як у чоловіків, так і у жінок, що може привести до передчасної смерті, повідомляє EurekAlert!.

У дослідженні брали участь 13436 людей, які страждали від ішемічної хвороби серця, аритмії, серцевої недостатності та хвороби серцевого клапана. Учасники в анкетах вказали стан фізичного і психологічного здоров'я, спосіб життя, схильність до шкідливих звичок і життя з іншими людьми.

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Знайдений надійний спосіб уникнути ранньої смерті

Під час попередніх досліджень було встановлено зв'язок самотності з ішемічною хворобою серця і інсультом. Однак нові дані показали, що самотність і соціальна ізоляція збільшували ризик ускладнень незалежно від типу серцево-судинного захворювання. Дана залежність зберігається з урахуванням віку, ваги, шкідливих звичок і рівня освіти.

В ході нових досліджень з'ясувалося, що ризик передчасної смерті збільшується приблизно в два рази незалежно від статі. Також відчуття самотності сприяло появі депресії, тривоги і погіршення якості життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі три причини ранньої смерті у чоловіків.

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