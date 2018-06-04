У вселенной нет другого способа сказать вам что-то, кроме как на языке желаний. Вселенная не пишет, как жить на бумаге в книгах. Сложности перевода, опечатки, да и бумага – то рано портится, то до неприличия долго хранит неадекватную уже информацию. Вселенная не пишет судьбы планетами и знаками зодиака. Слишком сложна и многозначна была бы интерпретация перевода с небесного на бытовой. А вот наши желания– самый удобный канал связи. Главное персональный. Возникая где-то внутри, в результате трения продуктов наших генов, они оформляются в молекулы и нервные импульсы. И через сито актуальности просачиваются до нашего сознания: я хочу познакомиться именно с этим человеком, я хочу помогать людям, я хочу танцевать. На этом длинном пути от перетасованных Вселенной генов внутри наших клеток до наших реальных проявлений множество преград, и путь избавления от них достоин целой жизни. Часть из этих преград нам придется найти самим, а часть нам уже показывают исследователи поведения человека. Речь пойдет про эксперименты Аша, Милгрэм и Хофлинга.

Соломон Аш показал нам нашу конформность – способность человека переступить через свои желания и согласиться с суждениями или повторять действия других людей при отсутствии явно выраженных требований с их стороны. Если сидящих в группе людей спрашивать какая из очевидно разных по размеру полосок длиннее, то человек не редко может поменять свое мнение дабы оно не отличалось от мнения группы. Даже если группа явно ошибается. Наше мнение по какому-либо поводу только отчасти наше, на него влияет мнение других, даже если они не просят нас поменять наши убеждения, а просто высказывают свои. Еще интересней обстоит дело с ситуацией, когда кто-то напрямую дает нам указание поступать не так, как мы хотим. Тут уже речь о подчинении, которое исследовал Стенли Милгрэм.

Людей просили поиграть в учителя и наказывать подставного ученика за неправильный ответ на математическую задачку. С каждым новым неправильным ответом наказание становилось все болезненней – напряжение тока, которым учитель наказывал ученика, повышалось до опасного для жизни. Естественно, реального удара током не происходило, но испытуемый об этом не знал, и был уверен, что причиняет боль ученику. Если никто не давал указаний испытуемому, он доходил до середины, останавливаясь на умеренном наказании, особенно если видел или слышал страдания актера-ученика. Но если в комнате с испытуемым был человек в белом халате (условный авторитет), то до самых жестоких мер наказания доходило 60% испытуемых. Они слышали записанные на магнитофон крики ученика и просьбы остановиться, испытывали душевные терзания, но продолжали следовать указаниям авторитета. 40% людей останавливали эксперимент. Если человека в халате не было, а он давал распоряжения по телефону или на бумаге, люди останавливались раньше, но тоже не все. Милгрэм сделал все возможное, чтобы оправдать человечество. Он повторял эксперимент в стенах менее авторитетных учреждений, чтобы исключить институциональный фактор – авторитет места и ситуации. Он придумал вымышленную организацию со зловещим названием "Бриджпортская ассоциация исследователей", которую никто не знал и должен был ей доверять меньше, чем Йельскому университету. Это не сильно помогло – все равно до конца наказание доводило 50% испытуемых. Мы часто делаем не то, что хотим и способны причинять боль другим под влиянием обстоятельств. Даже если боль серьезная, а обстоятельства всего лишь одеты в спецодежду.

Чарли Хофлинг вынес этот эксперимент по подчинению из лаборатории в реальную жизнь. Он провел его над медсестрами прямо на их рабочем месте. Во время дежурства медсестрам неизвестный голос по телефону представлялся именем известного врача и говорил дать пациентам новый препарат. Названное им лекарство не фигурировало в листе назначений, и поэтому медсестра не имела права давать его пациенту, к тому же названная доза в два раза превышала максимальную, указанную на упаковке. Назначение лечения по телефону было грубым нарушением установленной практики. Но, несмотря на это, 21 из 22 медсестер дала пациенту указанный препарат. Хотя при анкетировании, медсестры говорили, что не сделали бы этого.

Эти эксперименты середины прошлого века показывают нам насколько часто мы можем поступать не так как хотим сами, как легко идем на уступки и забываем про свои собственные правила. Есть ли у нас шанс пройдя через все круги воспитания людей в одежде родителей, старших друзей, школьных учителей и икон медиа остаться при своем мнении? И с какой уверенностью мы можем сказать, что выбрали свою профессию и свою жизнь потому, что мы сами этого хотели? И что делать тем, кто ищет чем бы сладким или крепким заполнить ту пустоту, проедаемую тихим внутренним голосом перед сном: это не твой путь. Есть другой. К тебе. Настоящему.