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/ Психологія

"Цифрова залежність": психологиня пояснила, чим гаджети небезпечні для дітей

1.7т
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В Україні однією з найпопулярніших проблем дітей стала "цифрова залежність", викликана безконтрольним використанням гаджетів.

Як цифрові пристрої змінюють психіку дітей і якими проблемами це може обернутися в майбутньому, розповіла в ефірі ObozTV психологиня Любов Прудеус.

Експертка зазначила, що нинішнє покоління дітей було народжене в цифрову епоху. За її словами, батьки таких дітей постійно використовують гаджети як няню і щиро не розуміють, що це шкодить.

"Якщо попрацювати з дітьми, які ходять до 1-3 класу, з них просто під час уроку "виходить демон"... Вони не можуть довго слухати, не можуть читати тексти. Вони думають – швидше б усе скінчилося, щоб я сів і спокійно грав. Вони намагаються уникати соціальних взаємин – це не цікаво. Їм складно спілкуватися з людьми, тому що це зайва робота для мозку – важка, треба шукати підхід. Для чого це, якщо можна у віртуальному світі задовольняти всі свої потреби – в любові, визнанні тощо?" – розповіла психологиня.

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За її словами, сьогодні найпопулярнішими проблемами у дітей є синдром порушення уваги та гіперактивності (СПАУ).

"Діти не можуть надовго зосереджувати свою увагу. Це призведе до того, що людина не може глибоко зануритися в предмет. Яким вона стане фахівцем? Людина, яка не має навичок взаємодії з людьми, обираючи між простим і складним, завжди обирає просте. Їм не цікаво з іншими людьми. Люди будуть все більше відходити від інституту сім'ї, від довгострокових стосунків, від стосунків з родичами", – пояснила Прудеус.

Експертка підкреслила, що цифрова залежність активує в мозку дітей ті ж самі зони, що й наркотики.

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"Має бути цифрова гігієна. Гаджети до 10 років не можна використовувати більше, ніж 15 хвилин на день. До 14 років не можна використовувати більше, ніж 1 годину 15 хвилин на день. Контент, який є зараз, не завжди про мир, добро і злагоду... Насильство, жорстокість і соціопатія – це вже якісь стандартні речі у дітей, якими не займаються, які постійно контактують тільки з машинами – з гаджетами, телевізорами", – зазначила вона.

"Цифрова залежність": чим гаджети небезпечні для дітей

mama.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог Оксана Зайцева порекомендувала українцям не проводити в інтернеті і соціальних мережах більше 1,5 годин на день.

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