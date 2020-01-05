Цифрова деменція: психологиня розповіла, як соцмережі руйнують мозок

З 2009-2010 року в світі активно вивчається діагноз "цифрова деменція" – з'являється все більше доказів того, що залежність від гаджетів перешкоджає нормальному розвитку мозку.

Про потенційну небезпеку цифрових технологій для мозку в ефірі ObozTV розповіла психологиня Оксана Зайцева. Вона попередила, що проводити в інтернеті та соціальних мережах більше 1,5 години на день – вже дуже шкідливо.

"Дітям до 3-5 років гаджети бажано взагалі давати якомога рідше. А краще – взагалі не давати", – порекомендувала фахівчиня.

Вона уточнила, що ніхто з учених не виступає проти використання інтернету як інструменту для роботи і спілкування.

Однак потрібно знати міру і "навантажувати" мозок, щоб формувалися і зміцнювалися нейронні зв'язки. Особливо це важливо для дітей і підлітків, в той період, коли мозок активно розвивається.

"У нас є такий показник роботи головного мозку як пластичність. Ми дуже швидко адаптуємося до середовища. Вдумайтеся на секунду: наш мозок займає всього 2% від усієї маси тіла, але споживає 20% енергії, яку ми отримуємо! Тобто 20% кілокалорій, які ми отримуємо, йдуть на роботу головного мозку. У нас в головному мозку по 100 мільярдів нейронів. Кожен нейрон пов'язаний з 10 тисячами інших нейронів", – розповіла Зайцева.

"Але незатребувані нейронні зв'язки руйнуються. Якщо ми не тренуємо мозок (як тренуємо м'язи), то ці зв'язки просто атрофуються і знищуються. І мозок, замість того, щоб бути рельєфним – всі бачили зображення головного мозку, схожого на волоський горіх – стає більш рівним", – пояснила вона.

"Зараз у світі розглядається діагноз "цифрова деменція". За статистикою, європейські та американські підлітки проводять в інтернет-мережі більше 8 годин! Більшу частину часу – в соціальних мережах. А це – готова інформація. Що вони там отримують? Нічого. Нейронні зв'язку, які повинні формуватися, руйнуються", – додала психологиня.

Наприклад, за її словами, під час перегляду стрічки новин у Facebook понад 95% інформації не запам'ятовується і не засвоюється.

"І мозок не відпочиває, він в цей час "спамиться". У нас дуже багато сміття в голові. Найкращий спосіб відпочити – вийти на природу, сходити до спортивної зали, поспілкуватися з друзями в режимі реального часу", – порадила Зайцева.

Бездумне проглядання стрічки новин в соцмережах "стирає" нейронні зв'язки в мозку kriegerhealthsolutions.com

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