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/ Психологія

Топ-6 порад, як подолати депресію

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Немає сил для життя, нічого не радує, немає енергії, апатія, нічого не хочеться.

У Вас бувають такі періоди? Що робити? Як не депресувати?

Перше: важливо зрозуміти, що у вашому житті є таке, що вас засмучує і від чого ви відчуваєте незадоволеність собою.

Друге: подумайте, а які кроки ви можете зробити, щоб вирішити свою проблему. Навіть похід до психолога, це може бути маленький крок до вирішення, якщо розумієте, що самі не справляєтеся.

Третє: додайте в своє життя те, що може вас порадувати.

Нагадаю, що людина, як правило, знаходити сенс в чотирьох речах:

  1. робота, самореалізація;

  2. любов, відносини;

  3. подорожі, задоволення;

  4. страждання.

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Рsychologies

Людина починає депресувати і страждати, якщо її дні нічим цікавим не наповнені і у неї немає цікавих подій в житті. Тоді саме час подумати, що може наповнити вас позитивними емоціями, і додати це в своє життя.

Четверте: чітко для себе сформулювати, чого вам не вистачає для щастя: кохання, відносин, цікавої роботи, відпочинку, задоволень. Взяти за мету і розписати по маленьким крокам, як ви можете це отримати.

П'яте: чітко планувати свій день, включаючи хоча б три завдання, які важливо зробити.

Шосте: додайте спорт, рух, активність. Це може бути біг, заняття з тренером в спортзалі, танці, йога, те, чого ви давно хотіли, але все не знаходили часу.

Пам'ятайте, що найкращий час для змін – сьогодні. Почніть в своєму житті робити те, що вам подобається. Повірте, енергії і сил стане більше. Вся справа полягає в наповненості наших днів і в бажанні бути щасливими.

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Автор
Олександра Литвинчук Олександра Литвинчук
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
Психологія депресія
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